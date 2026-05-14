血壓失控恐成腦溢血未爆彈 醫曝最重要的危險因子是它

54歲承億創辦人戴俊郎日前因多發性腦溢血辭世，引發外界對「高血壓」與腦中風的關注。台灣高血壓學會理事長林彥宏說，腦中風可分為缺血性與出血性兩大類，其中俗稱「腦溢血」的出血性中風，最關鍵的危險因子就是高血壓。

「高血壓是出血性中風最重要的危險因子。」林彥宏說，長期血壓控制不佳，會讓腦血管長時間承受高壓，一旦血管脆弱、破裂，就可能造成腦出血，嚴重甚至危及生命。

林彥宏說，近年台灣高血壓人口有逐年增加趨勢，一方面與人口老化有關，另一方面則與外食、重鹹飲食、生活壓力及作息失衡密切相關。雖然現今心肌梗塞等心血管疾病因藥物進步，死亡率已有下降，但中風整體狀況改善幅度相對有限，其中高血壓控制率仍是一大關鍵。

林彥宏分析，亞洲國家的中風型態與西方並不相同，歐美國家心肌梗塞比例遠高於中風，但在台灣、日本、韓國等亞洲地區，中風比例反而較高，尤其出血性中風更常見，顯示高血壓對亞洲人健康威脅更大。

近年高血壓有年輕化趨勢，國健署統計，18至39歲青壯年高血壓盛行率約4.7%，推估逾36萬人罹患，但7成自知率低。林彥宏觀察，40、50歲正值事業衝刺期的中壯年族群，因工作繁忙、壓力大，容易忽略血壓管理。相較65歲以上退休長者，反而因時間較充裕，更願意規律回診、服藥與監測血壓，整體控制率更佳。

至於飲食習慣，林彥宏說，國人普遍仍有「吃太鹹」問題，尤其外食族更容易攝取過量鈉含量。世界衛生組織（WHO）建議成人每日鈉攝取量應低於2000毫克，約等於5公克鹽巴，但多數民眾實際攝取量仍超標。高血壓患者落實「少鹽、少加工、多蔬果」原則，並養成規律運動、控制體重與戒菸習慣。

關於血壓量測標準，目前台灣高血壓定義與美國、日本及歐洲多數指引接軌，以130／80毫米汞柱作為高血壓標準；至於120／80則屬於「理想血壓」。林彥宏提醒，並非一超過130／80就得立刻吃藥，可先透過飲食、運動等生活調整，若合併糖尿病、心血管疾病等高風險問題，則可能需提早藥物介入。

「量血壓不能一次定生死。」林彥宏說，血壓容易受情緒、睡眠、壓力等因素影響，建議民眾依照「722居家血壓原則」監測，也就是連續7天、每天早晚各量2次，再由醫師綜合判斷，避免僅因單次血壓偏高就過度緊張。