影／環團發布《2026企業永續追蹤報告》 批永續獎成漂綠工具

綠色公民行動聯盟與台灣氣候行動網絡研究中心上午一起舉行記者會，發布《2026企業永續追蹤報告》，台灣氣候行動網絡研究員方鈺宜、綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文、綠色公民行動聯盟研究員張趙、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯等人出席。

延續前兩年報告基礎，持續檢視台灣四大永續獎的評選機制，並以半導體關鍵供應商及石化龍頭企業屢次發生汙染與火災事故，卻仍獲得永續獎肯定為例，指出評選機制已出現的漂綠漏洞，呼籲評比單位若不納入評選關鍵指標，不僅難以達成國家淨零政策目標，也與國際永續趨勢背道而馳，並讓永續獎成為漂綠工具。

綠色公民行動聯盟研究員張趙表示，職業安全是國際勞動規範的核心，國際勞工組織2022年已將「安全健康工作環境」列為核心勞工權利；聯合國人權指導原則和《職安法》第25至27條也規定企業要對承攬鏈職災負連帶責任，但承攬鏈職災的「黑數」常被簡化為報告書的一個數字。氣候轉型方面，國際淨零科學標準、聯合國氣候報告與國際能源署都已訂出鋼鐵、水泥的低碳製程汰換時程，但部分台灣用煤大戶的燃料結構幾乎沒變，照樣年年拿永續獎。