鋒面挾雨勢由北往南！明顯對流恐伴隨雷電威脅 北東有感降溫

鋒面影響，今天的天氣不穩定，中部以北留意局部大雨情況。中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，中部以北、東北部及東半部因下雨，天氣轉涼。明天東半部地區和南部山區留意局部大雨，周六起水氣逐漸減少，午後在中部山區、南部地區雨勢比較大。下周高溫炎熱天氣，注意山區午後雷陣雨發生。

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，苗栗縣有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎方坍方及落石，低窪地區慎防積水。

林秉煜表示，鋒面影響會持續一整天，明天鋒面南移至巴士海峽，東半部和南部持續下雨，特別要注意東半部地區雨勢比較大，可能有局部較大雨勢發生機率。

周六至下周二東半部水氣仍偏多，林秉煜表示，有一些局部下雨的情況，午後新竹以南地區和南部地區容易有午後雷陣雨，且雨勢相對可能有比較大的情況。下周三之後偏南風環境，比較偏熱，為午後雷陣雨的天氣型態。

他說，鋒面雲系從華南延伸至台灣上空，今天各地雲量相對偏多，中央氣象署針對北部地區發布豪雨特報，苗栗地區因為有明顯的對流在影響，所以雨勢偏大，甚至有伴隨雷電發生。

今天上半天苗栗、新竹一帶有短延時豪大雨發生，林秉煜表示，預估雨帶今天會持續往南移動，所以包含台中以南地區今天下半天下雨機率逐漸明顯增加，離島的金門、澎湖也要注意雨帶帶來的影響，可能有明顯雨勢發生。

今天天氣，他表示，北部地區有局部大雨發生情形，下半天之後包含中南部地區也有局部大雨出現機會。晚上之後西半部下雨情況會趨緩，不過，宜花地區因為在鋒面尾端，所以要注意持續雨勢。目前中台灣以北溫度只有22度，感受比昨天明顯偏涼，南台灣31度，離島23至26度左右。

降雨趨勢，林秉煜說，明天隨著鋒面南移至巴士海峽之後，東半部地區持續受到鋒面附近比較強的對流影響，有局部大雨發生情況。北台灣和中台灣降雨偏局部，但是南台灣留意中午過後山區和近山區平地都還是有局部大雨出現情形。

林秉煜表示，周六至下周一，鋒面遠離，不會影響到台灣。不過，東台灣水氣仍偏多，屬於迎風面，有局部降雨發生情形。西半部偏向午後雷陣雨，新竹以南山區、南部平地容易下雨，中部山區、南部平地留意午後雷陣雨會比較大的情形。下周三吹南風影響之下，各地偏熱，注意山區的午後雷陣雨。

溫度趨勢，林秉煜表示，北台灣和東半部今天感受偏涼，整體溫度來到25至27度上下，南台灣可以來到30度左右。隨著鋒面遠離，下雨情況緩和，周六、周日溫度逐漸回升，中部以北和南部地區28至32度左右。

風力增強，氣象署發布陸上強風特報，明天清晨至明天晚上新北市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供