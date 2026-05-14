對流系統突襲苗栗致短時豪雨 專家指這些縣市也要小心受波及

鋒面影響，中央氣象署發布豪雨特報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著大陸華南上空低壓槽（滯留鋒面）的型態調整，今天西南風暖濕空氣比昨天更往台灣附近移動過來。

他說，對流發展最活躍的區域仍在廣東、福建一帶，有明顯的閃電訊號。對流發展後擴散出來的層狀雲系，順著中高層西風往台灣方向移動。

台灣海峽到台灣上空，雖然大多是層狀降雨的雲層，但是吳聖宇說，中間也有夾雜一些比較小尺度的對流系統出沒，例如清晨到目前在苗栗一帶就是受到小尺度對流系統移入的影響，有小範圍但是相當劇烈的降雨發生，降雨集中的造橋、後龍等地在上午9時10分的雨量觀測已經達到3小時100毫米以上，屬於短時豪雨的等級。

吳聖宇表示，隨著這塊小範圍對流深入苗栗內陸的其他鄉鎮，未來這幾個小時內也將陸續有強降雨出現機會。要特別注意，苗栗周邊（新竹、台中），甚至更南邊的彰化等地區，也要小心受到波及。其他中北部、東北部一帶，今天仍將持續是有短暫陣雨或雷雨的天氣，南部、花東一帶也有短暫陣雨機會。

明天台灣東北方、東方海面過來的偏東風氣流會加強，吳聖宇表示，相對的，西南風會較為減弱，慢慢往西退，兩股氣流交會的低壓槽區域會逐漸調整到廣東、廣西、海南島一帶，對流發展特別活躍的區域仍在大陸華南，但是往下游擴散的雲層還是持續影響台灣，因此明天的天氣仍不穩定，南部地區的降雨機會也較為提高，偏東風氣流增強後，花東一帶也要留意沿岸迎風面降雨增多的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。