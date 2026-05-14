快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

對流系統突襲苗栗致短時豪雨 專家指這些縣市也要小心受波及

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
滯留鋒面的型態調整，今天西南風暖濕空氣比昨天更往台灣附近移動過來。對流發展最活躍的區域仍在廣東、福建一帶，有明顯的閃電訊號。對流發展後擴散出來的層狀雲系，順著中高層西風往台灣方向移動。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
滯留鋒面的型態調整，今天西南風暖濕空氣比昨天更往台灣附近移動過來。對流發展最活躍的區域仍在廣東、福建一帶，有明顯的閃電訊號。對流發展後擴散出來的層狀雲系，順著中高層西風往台灣方向移動。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

鋒面影響，中央氣象署發布豪雨特報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著大陸華南上空低壓槽（滯留鋒面）的型態調整，今天西南風暖濕空氣比昨天更往台灣附近移動過來。

他說，對流發展最活躍的區域仍在廣東、福建一帶，有明顯的閃電訊號。對流發展後擴散出來的層狀雲系，順著中高層西風往台灣方向移動。

台灣海峽到台灣上空，雖然大多是層狀降雨的雲層，但是吳聖宇說，中間也有夾雜一些比較小尺度的對流系統出沒，例如清晨到目前在苗栗一帶就是受到小尺度對流系統移入的影響，有小範圍但是相當劇烈的降雨發生，降雨集中的造橋、後龍等地在上午9時10分的雨量觀測已經達到3小時100毫米以上，屬於短時豪雨的等級。

吳聖宇表示，隨著這塊小範圍對流深入苗栗內陸的其他鄉鎮，未來這幾個小時內也將陸續有強降雨出現機會。要特別注意，苗栗周邊（新竹、台中），甚至更南邊的彰化等地區，也要小心受到波及。其他中北部、東北部一帶，今天仍將持續是有短暫陣雨或雷雨的天氣，南部、花東一帶也有短暫陣雨機會。

明天台灣東北方、東方海面過來的偏東風氣流會加強，吳聖宇表示，相對的，西南風會較為減弱，慢慢往西退，兩股氣流交會的低壓槽區域會逐漸調整到廣東、廣西、海南島一帶，對流發展特別活躍的區域仍在大陸華南，但是往下游擴散的雲層還是持續影響台灣，因此明天的天氣仍不穩定，南部地區的降雨機會也較為提高，偏東風氣流增強後，花東一帶也要留意沿岸迎風面降雨增多的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

明天台灣東北方、東方海面過來的偏東風氣流會加強，西南風會較為減弱、慢慢往西退，兩股氣流交會的低壓槽區域會逐漸調整到廣東、廣西、海南島一帶，對流發展特別活躍的區域仍在大陸華南，但是往下游擴散的雲層還是持續影響台灣。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
明天台灣東北方、東方海面過來的偏東風氣流會加強，西南風會較為減弱、慢慢往西退，兩股氣流交會的低壓槽區域會逐漸調整到廣東、廣西、海南島一帶，對流發展特別活躍的區域仍在大陸華南，但是往下游擴散的雲層還是持續影響台灣。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

苗栗 豪雨 福建

延伸閱讀

雨彈轟中北部+宜花 南部明天降雨增 專家估「真正梅雨」這時才開始

雷雨今起3天開轟 西半部恐大雨強陣風

苗栗以北豪雨持續 鋒面南移中南部今也逃不過

滯留鋒面今影響…北部恐大雨降溫 周日天氣才好轉

相關新聞

這波鋒面有助南部水庫解渴？粉專看一重點：狀況不樂觀

今天鋒面影響，中部以北已出現明顯降雨。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，從昨天到今天上午10時，雨區有明顯往中、南部擴展的趨勢，也與滯留鋒面位置逐漸西、向南調整有關，到目前累積雨量以台北小油坑及苗栗造橋破百毫米最多，其中苗栗地區由於上午較明顯的雨勢，氣象署已發布豪雨特報，預計容易降水的情況會持續到明天。

鋒面進攻中台灣…大雷雨轟炸竹苗台中 持續時間段曝光

鋒面影響，中央氣象署發布新竹縣、苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時49分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低能見度。

對流系統突襲苗栗致短時豪雨 專家指這些縣市也要小心受波及

鋒面影響，中央氣象署發布豪雨特報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著大陸華南上空低壓槽（滯留鋒面）的型態調整，今天西南風暖濕空氣比昨天更往台灣附近移動過來。

鋒面挾雨勢由北往南！明顯對流恐伴隨雷電威脅 北東有感降溫

鋒面影響，今天的天氣不穩定，中部以北留意局部大雨情況。中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，中部以北、東北部及東半部因下雨，天氣轉涼。明天東半部地區和南部山區留意局部大雨，周六起水氣逐漸減少，午後在中部山區、南部地區雨勢比較大。下周高溫炎熱天氣，注意山區午後雷陣雨發生。

短延時強降雨來了！大雨特報熱區擴大 苗栗以北7縣市注意

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗以北地區有局部大雨發生的機率，山區慎方坍方及落石，低窪地區慎防積水。影響時間至晚上，大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

滯留鋒面在中部以北徘徊 專家指降雨熱區這時往中南部擴大移動

鋒面影響，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園以北地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎方坍方及落石。大雨：台北市、新北市、桃園市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。