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鋒面滯留中！持續間歇大雨 粉專示警中彰投：接下來留意瞬間較大雨勢
鋒面滯留中，留意間歇大雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面目前位於北部上空擺盪，苗栗一帶已出現大雷雨，累積雨量破百毫米，雙北及北海岸也持續有間歇性大雨發生。
目前部分雲雨帶正逐漸往中部擴展，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台中、彰化、南投一帶，接下來也要留意瞬間較大雨勢出現。
另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部外海也有零散對流胞持續生成，並有朝陸地移動趨勢，南部地區天氣同樣不穩定，局部地區仍有短暫陣雨或雷雨機會。今天到明天這段時間，天氣相當不穩定，出門一定要帶雨具。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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