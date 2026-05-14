快訊

川習會登場…川普：榮幸與習近平做朋友 美中關係將前所未有好

新北新莊大樓工地鷹架倒塌！ 35歲男17樓高度墜落送醫不治

台股4萬點…賣房All in台積電？專家示警：命都不要！小心斷頭住公園

聽新聞
0:00 / 0:00

鋒面滯留中！持續間歇大雨 粉專示警中彰投：接下來留意瞬間較大雨勢

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
鋒面滯留中，留意間歇大雨。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
鋒面滯留中，留意間歇大雨。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

鋒面滯留中，留意間歇大雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠鋒面目前位於北部上空擺盪，󠀠苗栗一帶已出現大雷雨，累積雨量破百毫米，󠀠雙北及北海岸也持續有間歇性大雨發生。

目前部分雲雨帶正逐漸往中部擴展，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠台中、彰化南投一帶，接下來也要留意瞬間較大雨勢出現。󠀠

另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠南部外海也有零散對流胞持續生成，󠀠並有朝陸地移動趨勢，南部地區天氣同樣不穩定，󠀠局部地區仍有短暫陣雨或雷雨機會。今天到明天這段時間，󠀠天氣相當不穩定，出門一定要帶雨具。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

大雷雨 彰化 南投

延伸閱讀

苗栗以北豪雨持續 鋒面南移中南部今也逃不過

雨彈轟中北部+宜花 南部明天降雨增 專家估「真正梅雨」這時才開始

滯留鋒面今影響…北部恐大雨降溫 周日天氣才好轉

北北桃大雨特報 吳德榮：慎防對流胞劇烈天氣 明鋒面南移雷雨轟全台

相關新聞

鋒面進攻中台灣…大雷雨轟炸竹苗台中 持續時間段曝光

鋒面影響，中央氣象署發布新竹縣、苗栗縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時49分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、低能見度。

鋒面滯留中！持續間歇大雨 粉專示警中彰投：接下來留意瞬間較大雨勢

鋒面滯留中，留意間歇大雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠鋒面目前位於北部上空擺盪，󠀠苗栗一帶已出現大雷雨，累積雨量破百毫米，󠀠雙北及北海岸也持續有間歇性大雨發生。

對流系統突襲苗栗致短時豪雨 專家指這些縣市也要小心受波及

鋒面影響，中央氣象署發布豪雨特報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著大陸華南上空低壓槽（滯留鋒面）的型態調整，今天西南風暖濕空氣比昨天更往台灣附近移動過來。

雨彈轟中北部+宜花 南部明天降雨增 專家估「真正梅雨」這時才開始

滯留鋒面影響，中央氣象署今晨針對北北桃發布大雨特報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天中北部、宜蘭到花蓮一帶要注意短暫陣雨或雷雨機會，留意對流系統發展、移動的狀況，可能有局部較大雨勢出現的機會。南部、台東一帶受影響程度小，偶有短暫陣雨機會。

短延時強降雨來了！大雨特報熱區擴大 苗栗以北7縣市注意

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗以北地區有局部大雨發生的機率，山區慎方坍方及落石，低窪地區慎防積水。影響時間至晚上，大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

核二凌晨倉庫傳火災 核安會：已撲滅 未影響機組安全運作

核二廠今通報，凌晨3時5分位於廠區外圍一般行政倉庫發生火災，經核二廠及地方消防單單位進行滅火，已於3時55分撲滅，火災原因尚在調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。