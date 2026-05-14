鋒面滯留中！持續間歇大雨 粉專示警中彰投：接下來留意瞬間較大雨勢

滯留鋒面影響，中央氣象署今晨針對北北桃發布大雨特報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天中北部、宜蘭到花蓮一帶要注意短暫陣雨或雷雨機會，留意對流系統發展、移動的狀況，可能有局部較大雨勢出現的機會。南部、台東一帶受影響程度小，偶有短暫陣雨機會。

2026-05-14 06:55