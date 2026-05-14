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賈新興：下周四前韓國炎熱日本天氣穩 中國長江以北更高溫
亞洲季風未來兩周天氣展望，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，明天至下周四整體特徵，預料中國長江以北有南風和更高溫。由於高壓系統阻擋，韓國將經歷炎熱的天氣。日本的天氣會比較穩定。
賈新興表示，具體來說，黃河流域將在5月18日至19日受前線影響。韓國將在5月20日發生前線影響不穩定的天氣。5月21日至22日，日本九州、四國、京都、大阪、東京地區將因前線出現不穩定的天氣。5月14日至17日，香港及澳門將經歷相對不穩定的天氣。緬甸仰光以南的地區將經歷高於平均降雨量。
至於5月22日至28日整體特徵，他說，5月20日至26日，中國長江中上游預計有高於平均降雨量。5月26日至27日，日本可能受前線影響，導致天氣不穩定。緬甸仰光以南的地區將經歷高於平均降雨量。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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