還沒40歲也會老花？十大傷眼習慣恐讓老花提前報到 揭開生活中隱形地雷

滑手機滑到一半，畫面突然對不到焦？別懷疑，你的眼睛可能正在「提前老花」。

明明還沒到傳統印象中的老花年紀，卻在看Threads、短影音或回訊息時，開始覺得畫面模糊、對焦變慢，甚至不自覺把手機拿遠一點？在長時間近距離用眼的數位時代，老花不再只是40歲後才需要面對的問題。

老花多與年齡增長、水晶體彈性下降有關，但日常用眼習慣也會影響眼睛負擔。像是長時間盯螢幕、光線不足仍滑手機，或配戴度數不合的眼鏡，都可能讓眼睛長時間處在吃力對焦的狀態。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出「十大加速眼睛老花的行為」，帶你一次看懂哪些日常習慣正在悄悄傷害視力，同時請醫生分享實用的預防與改善方法，避免老花提早報到！

No.1 用眼過度

示意圖／Shutterstock

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網路討論度第一名的「用眼過度」，幾乎是現代人最難避開的日常。從早上盯著電腦工作，到午休滑手機、下班追劇，眼睛從醒來到入睡前幾乎都在接收資訊，真正放鬆的時間少之又少。久而久之，眼睛容易出現疲勞、視線模糊，甚至對焦變慢等不適。

不少人以為老花還離自己很遠，但新莊大學眼科院長陳威霖觀察，門診中其實已出現約35歲就出現老花症狀的案例。他指出，老花與睫狀肌調節能力下降有關，就像橡皮筋使用久了彈性變差，眼睛在看近、看遠之間切換時，對焦速度也會隨之變慢。尤其是長時間盯著近距離物品後，再抬頭看遠方卻感覺模糊，這往往就是眼睛調節力開始下降的訊號。

比起硬撐到眼睛痠脹，國民健康署建議「用眼30分鐘、休息10分鐘」的方式，讓眼睛有機會從近距離對焦狀態中放鬆。休息時不一定要閉眼，只要讓視線暫時拉遠，就能讓眼睛有喘息的空間。

No.2 看近模糊吃力不矯正

示意圖／Magnific

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當近看開始變得模糊時，許多人第一時間並不會去檢查視力，而是選擇把手機拿遠一點、放大字體，甚至瞇起眼睛硬撐著看。有網友分享，「媽媽愛美不想配老花眼鏡」、「戴老花眼鏡看起來老又不好看」，也反映出不少人對矯正視力的抗拒。這不只是看不看得清楚的問題，更牽涉到一種「不想承認自己變老」的心理門檻。

新莊大學眼科院長陳威霖解釋，瞇眼會產生類似「針孔效應」的效果，讓影像短暫變清晰；但這也代表眼部肌肉正在出力。若長時間靠瞇眼硬看，眼部肌肉容易疲勞，視網膜也可能因長期用力拉扯，增加相關病變風險。

若不想長期依賴老花眼鏡，也可以與眼科醫師討論老花近視雷射等矯正方式。院長陳威霖指出，這項手術主要透過雙眼視差原理，讓一眼矯正為0度負責看遠，另一眼保留部分近視度數輔助看近，再經由大腦融像作用，協助雙眼在遠、中、近距離間取得視覺平衡。每個人的老花程度、用眼需求與眼睛條件不同，術前仍需經過完整檢查與評估，才能規劃合適的矯正方式。

No.3 昏暗光線下用眼

示意圖／Shutterstock

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睡前關燈滑手機，是很多人的每日習慣。有網友笑說，明明知道不太好，卻常因為「還要爬起來關燈麻煩」，乾脆在黑暗裡繼續滑。房間很暗、手機很亮，短影音一支接著一支滑，眼睛也得承受強烈明暗反差帶來的負擔。

在暗處看手機時，瞳孔會放大；若手機亮度又偏高，背光源能量更強，對眼睛造成的刺激也會增加。即使開了護眼模式或濾藍光，也只是減少部分影響，不代表完全沒有傷害。

與其只依賴調整手機設定，最實際的做法其實是先改善環境光線。當你開始覺得畫面偏暗、需要更用力才能看清楚時，往往就代表周圍的光線已經不足，眼睛正在默默承受額外負擔。有網友分享「低環境光源的情況下確實覺得快瞎了」、「所以我都用一個超亮檯燈在床頭」。

No.4 近距離用眼

很多人滑手機時，距離會不自覺越拉越近。等捷運低頭回訊息、躺在床上追短影音，手機幾乎快貼到臉上；畫面是看清楚了，眼睛卻一直被迫維持近距離對焦。

想讓眼睛少一點負擔，先從「不要貼太近」開始。國民健康署建議，用眼時應維持35至45公分距離。iPhone用戶也可以開啟iOS 17以上內建的「螢幕距離」功能，當手機離眼睛太近，系統就會跳出提醒，避免不知不覺越看越近 。

如果每天都在手機、電腦與紙本文件之間頻繁切換，又不想在多副眼鏡之間來回更換，也可以將老花近視雷射手術納入評估選項。大學眼科採用的「智能景深技術（Laser Blended Vision, LBV）」，是一種應用於老花近視雷射手術的視覺設計原理。其透過導入球面像差來延伸視覺景深，並依據個人眼睛條件與日常用眼需求，量身打造專屬的景深參數設定，讓雙眼視力能自然立體融合，進一步提升整體景深效果。

相較於傳統方式，LBV特別針對容易產生落差的中距離視力進行優化，同時提升立體感表現，讓遠、中、近距離的視覺品質更平衡、自然，也更貼近日常生活需求。

而對於老花症狀較輕、近距離用眼需求較不頻繁的人，經醫師評估後，也可考慮採用以微創小傷口為特色的SMILE微創微單眼視方案。實際適合哪一種手術方式，仍須透過完整術前檢查，由專業醫師依據眼睛條件與生活用眼習慣進行綜合評估。

No.5 長期壓力大

示意圖／Pexels

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多數人都知道壓力大會帶來肩頸緊繃、睡眠品質下降，甚至讓整體狀態長期處於疲憊，但往往忽略了眼睛其實也會受到影響。

當身體長時間處在高壓狀態，自律神經容易失衡，連帶影響眼睛的調節能力。就像一台相機的對焦馬達持續過度運轉，原本只是偶爾出現的近看模糊，久了可能變成對焦越來越吃力，讓老花相關的不適提早浮現。

與其把視線模糊全歸因於年齡變化，壓力管理其實也應該納入日常護眼的一環。平時可透過規律休息、改善睡眠品質，以及適度熱敷，幫助減輕眼睛疲勞與乾澀，讓視覺狀態維持在更穩定的水平。

No.6 熬夜、睡眠不足

示意圖／Shutterstock

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熬夜最可怕的地方，不只是隔天精神差，眼睛也常跟著乾澀、痠脹。有些人隔天看螢幕覺得刺眼、隱形眼鏡戴不住，甚至出現近看模糊、對焦變慢，這些都是眼睛沒有充分休息的抗議訊號。

睡眠不足容易讓疲勞感累積，眼部肌肉調節力量也跟著吃緊。若長期熬夜又疊加高壓生活，眼睛等於白天上班、晚上值班，老花相關的不適也可能更有感。比起把眼睛不舒服全怪給「螢幕看太久」，規律睡眠其實也是護眼的基本功。

No.7 忽略眼部防曬

示意圖／Shutterstock

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很多人出門會擦防曬、戴帽子，卻忘了眼睛同樣暴露在陽光下。尤其台灣日照強，通勤、騎車，甚至去海邊玩一下午，眼睛可能一路都在接收紫外線與強光刺激。

眼睛防曬之所以重要，是因為陽光傷害不只停在「刺眼」而已。短時間曝曬可能讓角膜受刺激，出現怕光、灼熱、流淚或視線模糊；長期累積下來，紫外線也可能影響水晶體與視網膜健康。

國民健康署提醒，選購時可先看商品檢驗標示，確認是否符合CNS15067標準，並留意濾鏡分類編號、光學等級；護眼防曬係數（E-SPF）也能當作參考，分為5、10、25三類，數字越大代表防護效果越好。款式上則可挑選較貼合臉型、能遮擋眼睛周圍的太陽眼鏡，戶外陽光強烈時再搭配寬邊帽或陽傘；網友則提醒「很多人都網路夜市亂買，反而更傷眼睛」。

No.8 眨眼頻率過低

示意圖／Shutterstock

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趕報告、對數字，或是打遊戲打到關鍵時刻、追劇追到停不下來，人很容易進入一種「不要吵我」的專注狀態。這時候，眨眼的頻率往往會在不知不覺中下降，等回過神來，才發現眼睛乾澀、痠痛，像一片缺水的沙漠。其實，眨眼的作用很關鍵，它能把淚液均勻鋪在眼球表面，維持濕潤與視線清晰。當長時間盯著螢幕時，有網友分享「刻意提醒自己多眨眼」是最簡單有效的方法，也可以搭配眼藥水幫助保濕。如果乾澀問題反覆出現，則建議使用人工淚液，或進一步請醫師評估是否有乾眼症的狀況。

需要注意的是，閉眼休息並不等於用力做所謂的「視力恢復操」。根據台灣事實查核中心引用醫師的說法，控制眼睛開闔的主要是提眼瞼肌，並非負責調節對焦的睫狀肌。因此，刻意頻繁地用力睜閉眼，無法改善近視、老花或飛蚊症，反而可能導致眼皮鬆弛或眼瞼痙攣。如果只是想讓眼睛真正放鬆，最有效的方式其實安靜地閉上眼睛，讓睫狀肌自然休息就夠了。

No.9 抽菸、過量飲酒

抽菸、過量飲酒常被放在健康提醒裡，但很多人不會立刻想到眼睛。其實眼睛仰賴血液帶來氧氣與營養，一旦循環品質受影響，視網膜、水晶體與眼部調節功能都可能跟著承受壓力。

國民健康署解釋，菸草中的尼古丁、焦油、一氧化碳等有害物質，會經由呼吸系統進入血液循環；當血液流經眼部時，可能讓眼部的含氧量與營養變少，增加眼睛退化與疲勞負擔。過量飲酒也可能影響睡眠、身體水分平衡，以及身體恢復效果。換句話說，菸酒不只傷肺、傷肝，也可能讓眼睛更早出現老化症狀。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

◎吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康



◎未滿18歲者禁止飲酒

No.10 長時間處於乾燥環境

夏天冷氣開整天、冬天暖氣開整晚，體感是舒服了，但眼睛可能正在「鬧旱災」。長時間待在乾燥空調裡，眼睛表面的水分更容易被帶走，乾澀感也會跟著找上門。

曾有網友以「暖氣開整晚，眼睛乾到快瞎了怎麼解」為題發文，提到天冷開暖氣睡覺雖然舒服，隔天早上卻乾到眼睛差點睜不開、非常刺痛，點了人工淚液也很快又乾，只好上網求助：「大家開暖氣都怎麼維持濕度」 。網友回應「直接買加濕器最快」、「我都掛一條全濕的浴巾在椅背上，早上起來毛巾直接變乾」；也有人提醒「不要直吹！風口千萬不要對著臉」。

營養補充是輔助 生活習慣才是關鍵

檢視上述十個用眼習慣可以發現，對眼睛影響最大的，往往不是單一行為，而是長時間累積的疲勞與過度使用。除了調整用眼距離、環境光線與作息，不少民眾也開始透過營養補充來保養視力。

對此，新莊大學眼科院長陳威霖指出，葉黃素、蝦紅素與維生素B群等營養素，確實有助於維持視網膜功能與眼睛調節能力，但本質仍屬輔助角色，外界不應過度解讀為可治療老花。他也補充，臨床觀察發現，長期配戴度數不正確的眼鏡，可能是加速老花發生的重要因素之一，只是這項議題在此次網路討論度未進入前十名，也凸顯出其實相當容易被民眾忽略。若民眾出現反覆性視力模糊或眼睛疲勞等狀況，仍應儘早就醫檢查，以釐清真正原因。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月22日至2026年4月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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