大雷雨狂炸3縣市 1張圖看新竹、苗栗、台中降雨熱區

鋒面影響，易有短延時強降雨，今天苗栗縣有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率。中央氣象署稍早已經發布豪雨特報，現針對新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時18分，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、雷擊、低能見度。

沿海警戒區域：苗栗縣、台中市，陸上警戒區域：新竹縣、苗栗縣、台中市。

影響陸上地區：新竹縣北埔鄉、峨眉鄉，苗栗縣苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、頭份市、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉，台中市大甲區。

影響沿海地區：苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮，台中市大甲區。