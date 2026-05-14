聽新聞
0:00 / 0:00
大雷雨狂炸3縣市 1張圖看新竹、苗栗、台中降雨熱區
鋒面影響，易有短延時強降雨，今天苗栗縣有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率。中央氣象署稍早已經發布豪雨特報，現針對新竹縣、苗栗縣、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時18分，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、雷擊、低能見度。
沿海警戒區域：苗栗縣、台中市，陸上警戒區域：新竹縣、苗栗縣、台中市。
影響陸上地區：新竹縣北埔鄉、峨眉鄉，苗栗縣苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、頭份市、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉，台中市大甲區。
影響沿海地區：苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮，台中市大甲區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。