苗栗以北豪雨持續 鋒面南移中南部今也逃不過

鋒面影響，陰陣雨到明天。天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，今天滯留鋒面位於台灣上空，北部從夜晚到清晨有較明顯雨勢，預估白天雨勢仍會持續。中南部在上午開始受鋒面逐漸往南移動影響，也將開始有陣雨或雷雨發生。

他說，這波鋒面結構普通，雖帶來一定水氣，但不算是非常多，所以各地雨勢不致於非常劇烈，但有時一陣驟雨，仍會對在外交通帶來影響，如果水溝蓋被雜物堵住，仍有可能造成積水。

中央氣象署發布豪雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天苗栗縣有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎方坍方及落石，低窪地區慎防積水。影響時間至晚上，豪雨：苗栗縣，大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。

氣溫方面，廖于霆表示，因為下雨且雲量多，北部東北部高溫25至27度，中南部及東南部高溫28至31度，稍微轉涼。各地早晚低溫21至23度，感受起來仍有涼意，需要多添外套。

廖于霆說，明天鋒面南移到巴士海峽，強度減弱，西半部降雨可望趨緩，但受偏東風水氣影響，東南部有較大雨勢發生機會。各地白天高溫略回升1至2度，早晚仍然偏涼。

周六到下周三偏南風逐漸增強，高壓勢力也在台灣附近建立，各地天氣好轉，陽光可望露臉，他說，白天高溫也是一天比一天回升，到了下周三，各地高溫都會來到30度以上，愈來愈有夏天的感覺。

廖于霆表示，全台各地的壞天氣要持續到周五，周六到5月底鋒面都在台灣北方活動，暫時還不會南下，台灣將轉為上半天晴時多雲，下半天山區午後有雷陣雨的夏季型天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。