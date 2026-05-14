苗栗縣雨彈升級豪雨、6縣市大雨 賈新興：明天雨區擴至嘉義以南

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天苗栗縣有局部大雨或豪雨，新竹以北地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎方坍方及落石，低窪地區慎防積水。

影響時間至晚上，豪雨：苗栗縣，大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，明天受低壓帶影響，北北基宜花有局部雨，桃園至嘉義亦有零星短暫雨，午後桃園以南及宜花東有短暫陣雨。

他說，周六至周日，各地山區、大台北東半部、中投山區及宜花東至鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨，午後各地山區、嘉義以南及宜花東有局部短暫陣雨。下周一，台南以南及宜花東有零星短暫雨，午後各地山區、高屏及宜花東有零星短暫雨。下周二，西半部沿海有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫雨。

下周三，午後南投以北山區及宜花東有零星短暫雨。下周四，午後各地有局部短暫雨。下周五，午後各地山區、台中以南及宜花東有零星短暫雨。下周六，午後新竹以北山區及宜花有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。