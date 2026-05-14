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大雷雨狂炸竹苗…氣象署曝影響區域 慎防強陣風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大雷雨影響地區。圖／中央氣象署提供
大雷雨影響地區。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，陸上警戒區域為新竹縣、苗栗縣，持續時間至上午8時49分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防低窪地區慎防積水、低能見度。

影響地區：新竹縣北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、五峰鄉；苗栗縣苗栗市、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉。

鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗以北地區有局部大雨發生的機率，山區慎方坍方及落石，低窪地區慎防積水。影響時間至晚上，大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

大雷雨 苗栗 氣象署

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