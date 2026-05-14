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短延時強降雨來了！大雨特報熱區擴大 苗栗以北7縣市注意
鋒面影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天苗栗以北地區有局部大雨發生的機率，山區慎方坍方及落石，低窪地區慎防積水。影響時間至晚上，大雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。
中央氣象署說，今天鋒面影響，各地天氣不穩定，中部以北地區降雨相對明顯，有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用，各地山區會有局部較大雨勢發生的機率。因雲多且降雨的關係，整體氣溫略為下降，北部、東北部及東部白天高溫約25、26度，其他地區可達29至31度。澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，24至29度；金門陰短暫陣雨或雷雨，21至26度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，19至23度。
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