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雨彈轟中北部+宜花 南部明天降雨增 專家估「真正梅雨」這時才開始
滯留鋒面影響，中央氣象署今晨針對北北桃發布大雨特報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天中北部、宜蘭到花蓮一帶要注意短暫陣雨或雷雨機會，留意對流系統發展、移動的狀況，可能有局部較大雨勢出現的機會。南部、台東一帶受影響程度小，偶有短暫陣雨機會。
明天西半部有短暫陣雨或雷雨機會，吳聖宇表示，不只是中北部，南部地區的降雨機會也將會提高，仍要留意局部較大雨勢出現的可能性，東半部則是有偏東風增強帶來的迎風面短暫陣雨。周六偏東風仍較為明顯，迎風面東半部持續會有局部短暫陣雨，西半部則是留意午後熱力作用造成的雲層發展，帶來局部短暫陣雨甚至是雷雨。
吳聖宇表示，周日至下周一維持高壓迴流偏東風的環境，天氣型態大致類似，東半部有局部短暫陣雨，西半部午後因為熱力作用雲層發展，有局部短暫陣雨或雷雨機會。下周二之後，因為太平洋高壓增強西伸北擴，台灣附近的風向會逐漸順轉為高壓外圍的東南、偏南甚至西南風，暖平流增強，鋒面活動位置偏北，天氣型態應該會很像夏季型午後山區局部短暫陣雨或雷雨的情況。
至於這種高壓較強的情況，會維持多久，吳聖宇表示，很值得觀察，等到這次高壓東退之後，西南季風就很有機會要正式進入南海，這也是真正的梅雨季節要開始的特徵，需要持續留意預報變化的資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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