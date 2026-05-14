鋒面在北部上空擺盪 北北基桃雨勢持續中 南部在雨帶邊緣不排除下雨

鋒面雲系持續移入，󠀠北北基桃雨勢持續中，󠀠氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠今天鋒面就在北部上空擺盪，雲雨帶發展較散亂，中部以北、宜花東民眾出門記得攜帶雨具，南部地區剛好在雨帶邊緣，無法完全排除下雨可能，怕滴到雨的民眾最好也帶把傘。

鋒面影響，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園以北地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎方坍方及落石。

中央氣象署說，今天鋒面影響，中部以北地區及金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午北部地區有局部大雨發生的機率，金門及午後各地山區有局部較大雨勢發生的機率。明天鋒面位於巴士海峽，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，西半部地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨。