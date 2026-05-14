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滯留鋒面在中部以北徘徊 專家指降雨熱區這時往中南部擴大移動
鋒面影響，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園以北地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎方坍方及落石。大雨：台北市、新北市、桃園市。
氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天的天氣仍受滯留鋒面影響，環境水氣較多，各地天氣不穩定，尤其是鋒面位置就在中部以北地區上下徘徊，雨勢相對明顯，有局部短暫陣雨或雷雨機會。
他說，清晨受滯留鋒面影響，北部及東北部地區易有局部大雨，其它地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。午後，再配合熱力作用加持，各地山區亦有局部較大雨勢發生的機會，降雨熱區也漸由中北部往中南部擴大、移動。晚起，降雨有漸轉趨緩的趨勢，東半部及東北部地區的雨勢仍較顯著；整個滯留鋒面遠離，可能要延遲到明天白天之後。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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