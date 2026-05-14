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北北基大雨特報 吳德榮：慎防對流胞劇烈天氣 明鋒面南移雷雨轟全台
鋒面影響，中央氣象署發布大雨特報，桃園以北地區（台北市、新北市、桃園市）有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨鋒面雲系持續從華南移入，伴隨降水回波，北台明顯降雨。
今天梅雨季第3波鋒面南下，吳德榮說，北部、東半部及中部有局部陣雨或雷雨，氣溫略降，北台稍轉涼；明天鋒面南移，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率，北台氣溫升。應注意對流胞、伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨的影響。今天北部19至26度、中部21至30度、南部21至34度、東部20至32度。
吳德榮表示，周六至下周一鋒面續南移巴士海峽並漸減弱，白天熱如夏，但大氣不穩定，局部地區午後仍有陣雨或雷雨的機率。下周二至下周六鋒面已遠離，大氣日趨穩定，白天晴熱如夏，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。由於各國模式末期模擬差異大，且將持續調整，應繼續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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