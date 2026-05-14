【即時短評】從賈永婕到林志玲 流量董事是「現階段最需要的力量」？

林志玲接下文策院新任董事消息曝光後，立刻成為網路熱議新聞。網友將她與台北101董事長賈永婕並列討論，兩人年紀、顏值相當，同為自帶流量的話題女王。文策院在志玲姊姊的加持下知名度大漲，但許多人卻將文策院與台北101相提並論，顯然並不明白文策院作為「行政法人」，任務是協助台灣文化內容產業，「流量」與曝光度並非文策院的目標。民眾搞不清楚沒關係，但希望文策院領導者不會到現在都還沒搞清楚。

文策院邀志玲姊姊當董事的新聞網路上討論的風風火火時，也有另一種聲音出現；認為文策院去年新任董事長、新任院長陸續上任後「無亮點」，因此想找志玲姐姐當「亮點」。

這種「找亮點」說法其實也誤會了文策院的定位。文化需要深耕、不容易馬上有「亮點」；文策院扮演文化內容產業之間的橋樑與推手，做的是幕後的角色，也不必老想把自己推到台上成為「亮點」。若問民眾文策院是做甚麼的？歷屆董事或董事長有誰？相信多數人都答不出來。但如今大家知道志玲姐姐成了文策院的董事，對文策院推動台灣文創產業就有幫助嗎？

志玲姐姐和賈永婕被拿來相提並論，是因為兩位都是「官派」—一位是官派董事、一位是官派董事長。但文策院和台北101定位截然不同。一個是講求業績的商場、一個是文化內容產業的幕後推手。商場需要曝光、流量會帶來業績銷量，但「流量」對文策院的業務有幫助嗎？文策院要有知名度才能當稱職的幕後推手嗎？

文策院董事長王時思表示，包括林志玲在內的三名新任董事在各自專業領域的實踐經驗與國際觀察，正是文策院「現階段最需要的力量」。然而，文策院成立七年以來，目前還處於每次換董事長，員工和一級主管便會大量流失的狀態，極不穩定的人事結構造成文策院缺乏完整長遠的政策、也無法凝聚推動台灣文創產業的穩定力量。文策院「現階段最需要的力量」絕非「流量」董事，而是穩定的人事、政策與方向。