台鐵補票新掌機 爆無法驗電子票

台鐵屢遭批評車上補票系統不夠人性化，為此台鐵斥資六千萬元，購買列車長補票及查驗票證的新款掌上型補票機，然後卻爆出新機無法查驗電子票證。台鐵產工批評，電子票證與ＴＰＡＳＳ普及的當下，等於宣告台鐵放棄查票職責，恐衍生起程站不明的補票衝突。

手機多元支付愈來愈普及，許多人出門不帶現金，台鐵自今年三月起，各車站補票窗口除現金補票外，也開放信用卡及十一種多元支付方式，另列車上也同步開放信用卡及多元支付補票。

但台鐵產工秘書長朱智宇指出，掌上型補票機（掌機）是台鐵列車長補票及查驗票證的工具，台鐵公司去年花了近六千萬元預算購置新式掌機，並要求於今年三月全面汰換舊機，然而新機竟取消了查驗電子票證的功能。

朱智宇批評，台鐵公司宣稱採購新式掌機是為節省成本，然而無法查驗電子票證，不僅搞不清楚使用電子票證乘客的起迄站，更可能衍生衝突事件。而台鐵的因應措施竟是要求列車長單方面相信旅客自述起程站，或加派人力帶舊式掌機補票。

台鐵公司表示，正在使用的掌機約八百多台，由於舊機台已用八年，原本的廠商無法繼續維運，因此規畫逐步汰換。若有必要，也能保留廿台舊掌機協助查詢電子票證，同時，已進行加強閘門管理，逐步設置自動閘門以降低逃票情況。