杜絕逃票 台鐵砸10億換自動閘門 掃碼進站

現行民眾搭火車，於台鐵閘門可感應悠遊卡或將車票投入插票投遞口過閘，尖峰時刻還可感應立柱小白機快速通過，但近年逃票事件頻傳，加上將陸續停用背磁式車票，台鐵預計斥資十億元建置自動閘門，未來民眾將以手機掃碼、電子票證方式通過閘門，北部南港、板橋站今年底率先試營運。

台鐵車站不少閘門無隔板，不像高鐵、捷運，需感應票證才能開啟閘門隔板，易讓有心之人趁亂逃票，尖峰時段列車擠滿乘客，列車長也難以穿梭車廂驗票。

為加強閘門管理，台鐵斥資十億元，針對人流量較大的車站，汰換、裝設自動閘門，旅客未來將以行動過閘（手機ＱＲ ＣＯＤＥ）、電子票證方式通過閘門。

台鐵表示，今年八月新自動閘門的樣機將出爐，今年底率先於南港、板橋車站裝設、試營運，待試辦成效順暢，明年新竹以北的車站會陸續建置。

台鐵預估，明年上半年先針對台北、台中、高雄、花蓮等四個特等站，及十八個北部車站，共廿一站陸續裝設新自動閘門，明年底完成二百個自動閘門通道，二○二八年二月全台二四二個車站將設置完畢，屆時不再有無隔板閘門的立柱小白機。

台鐵表示，對習慣以悠遊卡、一卡通等搭乘台鐵的乘客，新自動閘門並無影響；非使用電子票證的民眾未來也能以手機掃碼過閘。若沒有悠遊卡或下載手機Ａpp，台鐵仍保留紙本車票，但無法插票通行，需掃描車票上的ＱＲ碼進站；至於信用卡、多元支付、乘車碼等方式還在研議中。

但外界質疑，立柱小白機是為避免尖峰時段過閘大排長龍，汰換後恐出現人潮壅塞。台鐵表示，會增設閘門通道數，至於汰換下來的立柱小白機，則轉移、安裝在小站或無人站使用。

據了解，台鐵區間車查票補票筆數占總補票筆數僅百分之四點四三，而區間車每日查票補票筆數，僅占總乘車人數的十萬分之一點五。台鐵表示，汰換更新自動閘門，主要為因應多元化進出閘門，也能加強管理，避免有心人有逃票機會。