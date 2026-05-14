聽新聞
0:00 / 0:00

杜絕逃票 台鐵砸10億換自動閘門 掃碼進站

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台鐵斥資10億設新自動閘門，南港、板橋站今年底率先試辦，未來民眾以手機掃碼、電子票證通過閘門。圖中立柱小白機將取消。記者林俊良／攝影
台鐵斥資10億設新自動閘門，南港、板橋站今年底率先試辦，未來民眾以手機掃碼、電子票證通過閘門。圖中立柱小白機將取消。記者林俊良／攝影

現行民眾搭火車，於台鐵閘門可感應悠遊卡或將車票投入插票投遞口過閘，尖峰時刻還可感應立柱小白機快速通過，但近年逃票事件頻傳，加上將陸續停用背磁式車票，台鐵預計斥資十億元建置自動閘門，未來民眾將以手機掃碼、電子票證方式通過閘門，北部南港、板橋站今年底率先試營運。

台鐵車站不少閘門無隔板，不像高鐵、捷運，需感應票證才能開啟閘門隔板，易讓有心之人趁亂逃票，尖峰時段列車擠滿乘客，列車長也難以穿梭車廂驗票。

為加強閘門管理，台鐵斥資十億元，針對人流量較大的車站，汰換、裝設自動閘門，旅客未來將以行動過閘（手機ＱＲ ＣＯＤＥ）、電子票證方式通過閘門。

台鐵表示，今年八月新自動閘門的樣機將出爐，今年底率先於南港、板橋車站裝設、試營運，待試辦成效順暢，明年新竹以北的車站會陸續建置。

台鐵預估，明年上半年先針對台北、台中、高雄、花蓮等四個特等站，及十八個北部車站，共廿一站陸續裝設新自動閘門，明年底完成二百個自動閘門通道，二○二八年二月全台二四二個車站將設置完畢，屆時不再有無隔板閘門的立柱小白機。

台鐵表示，對習慣以悠遊卡、一卡通等搭乘台鐵的乘客，新自動閘門並無影響；非使用電子票證的民眾未來也能以手機掃碼過閘。若沒有悠遊卡或下載手機Ａpp，台鐵仍保留紙本車票，但無法插票通行，需掃描車票上的ＱＲ碼進站；至於信用卡、多元支付、乘車碼等方式還在研議中。

但外界質疑，立柱小白機是為避免尖峰時段過閘大排長龍，汰換後恐出現人潮壅塞。台鐵表示，會增設閘門通道數，至於汰換下來的立柱小白機，則轉移、安裝在小站或無人站使用。

據了解，台鐵區間車查票補票筆數占總補票筆數僅百分之四點四三，而區間車每日查票補票筆數，僅占總乘車人數的十萬分之一點五。台鐵表示，汰換更新自動閘門，主要為因應多元化進出閘門，也能加強管理，避免有心人有逃票機會。

悠遊卡 台鐵 火車

延伸閱讀

汐止火車站月台提高工程延宕 進度落後近九成

日本黃金週出遊注意！西瓜卡「這限制」恐出不了站 地獄級連鎖狀況等著你

台鐵壽豐至鳳林電車線故障 搶修後已恢復雙線行車

普悠瑪集電弓故障 台鐵壽豐至鳳林單線雙向慢行…延誤時間公布

相關新聞

健康主題館／糖尿病患者 心衰竭風險高

糖尿病患若疾病控制不佳，容易出現心衰竭症狀。國衛院分析，第2型糖尿病患心衰竭盛行率8.27%，患者當年死亡率更高達25%。糖尿病學會理事長楊偉勛指出，臨床上糖尿病患出現心衰竭的個案太多了，曾有個案疾病控制不佳，心臟功能已在臨界點，走路容易喘，突發感冒引發肺部感染，身體對心臟血液輸出需求更大，導致氣喘不止，確診為糖尿病引發心衰竭。

將西班牙安達魯西亞的陽光釀進蘇格蘭高地威士忌：汀士頓17年橘葡萄酒桶限定款登場

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 以創新精神聞名的蘇格蘭高地單一麥芽威士忌 - 汀士頓，推出實驗系列（Experimental Series）全新作品「17年橘葡萄酒桶限定款」。 這款限量之作延續汀士頓勇於突破框架的精神，也承載首席調酒師 Julieann Fernandez 對西班牙安達魯西亞的個人記憶將陽光、橘園氣息與風味想像，一同寫進酒液之中。 酒體以柑橘與蜂蜜甜感之間的平衡為核心，在熟悉的高地風格中開展出更立體的風味層次；同時延續汀士頓一貫對「非典型桶陳」的探索，讓風味不只是熟成，更像是一場跨文化的對話，持續品牌精神走在一條「品味獨特之路」上。 一支帶著記憶的威士忌：從安達魯西亞走進酒液 這款 17 年限量版作品，源自首席調酒師 Julieann Fernandez 與安達魯西亞之間深刻的情感連結。 Julieann 表示：「我的父母在安達魯西亞相遇，那裡的溫暖氣息、風味與橘園景象，構成我最早的感官記憶之一，也影響了我對風味的理解。當汀士頓有機會使用來自西班牙安達魯西亞的橘葡萄酒桶 Vino de Naranja 熟成時，對我而言，就像將個人故事帶入酒液之中。」 這款

濕熱誘發五十肩 愈不動愈痛

近期天氣逐漸轉為悶熱潮濕，常出現高溫與午後雷陣雨，形成典型的「濕熱交蒸」環境，容易誘發筋骨關節問題，以俗稱「五十肩」的肩周炎最常見。中醫師吳宛容說，許多患者出現肩膀痠痛、活動受限、夜間疼痛加劇等症狀，影響睡眠與生活品質。呼籲患者應避免長期姿勢不良，進而出現「愈不動愈痛」的惡性循環。

腋下多汗與異味 有年輕化趨勢

炎熱的夏天將至，有些人只要動一動就滿身大汗，身體就散發出陣陣臭味，最常見的是汗臭與狐臭，而味道最重的是狐臭。近年醫界發現，腋下異味困擾不再是成年人問題，青少年「腋下多汗與異味」有早齡化現象，甚至成為校園霸凌與心理壓力的導火線。

健康你我他／定時運動不熬夜 甩開過敏與氣喘

台灣是海島型氣候，空汙嚴重，人們生活步調快，多數人又缺乏運動、常外食，因此不少人飽受鼻過敏及氣喘困擾。依稀記得，我北上念大學後，因氣候潮濕、作息失常，引發了鼻過敏問題，且進一步惡化成嚴重的氣喘。因祖父有此宿疾，心想糟了，該不會需要一輩子與此頑疾抗衡。

文策院跨界延攬 林志玲任董事「最需要的力量」

文策院昨公布新任董事名單，包括名模林志玲、金馬影后陳湘琪及資深媒體推手劉思銘。文策院董事長王時思表示，三位新任董事在各自專業領域的實踐經驗與國際觀察，「正是文策院現階段最需要的力量。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。