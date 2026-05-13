獨／彭金隆將三箭齊發推動失智症保險新政策

國內越來越多的高齡長者罹患失智症，使金管會主委彭金隆思考如何在保險政策上建立起失智患者的安全防護網，並且已有新的構想。據知情人士透露，彭金隆有感於此，已經找國內健康險賣最多、業務員規模最大的國泰人壽、南山人壽兩家大型壽險公司開會，希望對於失智症患者，除了現金的保險給付之外，也能夠思考用照護等其他類似於「實物給付」的作法來取代保險給付，來讓失智症患者有更安全的防護與保障，目前至少已有三大新構想。

據業界人士指出，彭金隆一直很有想推動「全齡金融」的構想，其中除了銀行，保險方面對高齡長者的保障更到位，也是執行「全齡金融」不可或缺的一環，尤其現在高齡失智症患者這麼多，例如去年由影帝秦漢所主演，引起社會廣大迴響的「忘了我記得」電視劇集，主人翁就是高齡失智症患者，彭金隆的新構想若能成功執行，對於推動保險的「全齡金融」，將有高度的代表性。

這三大新構想，包括了：1、新種保單的開發。以往的失智患者的保險給付，多半與因為帕金森氏症、阿茲海默症等所引發的後期失智症狀連結，才能獲得給付，但現在越來越常見的，則是因為自然老化而產生的失智，然而，這類失智症患者的失智症狀因為並非由疾病而引發，而是因為自然老化而產生，此時就無法獲得失能險或是長照險的理賠給付，對於這些因為自然老化而產生失智的族群，彭金隆希望業者能開發出新種的失智症患者的專屬保單來保障他們在罹患失智症之後的照顧。

2、失智症的保戶，往往壽險公司因為未被保戶通知有失智症，因此未予理賠，甚至有「孤兒保單」的產生。所謂的「孤兒保單」，是保險業常見的一種俗稱，講的是未被保險公司服務到的保單，通常會產生孤兒保單的原因，和業務員離開保險公司、保戶與業務員因為通訊電話、地址變更而失聯都有關係，但也有一種情況會產生孤兒保單，若以失智症所衍生的孤兒保單，最常見的情境，就是獨居老人罹患失智，但由於獨居、已無家人通知保險公司，因此無法申請理賠，甚至有些情況是失智、然後過世了，但保險公司並不知情，當然也無從理賠。

對此知情人士指出，在彭金隆指示之下，保險局和衛福部已開始溝通討論，能否讓醫院關於確定已有失智症的患者，可通知其投保健康險的保險公司，並且向衛福部洽商看是否成立一個平台來作資訊的通知，但這個部分，必須評估如何克服個人資料保護的問題，例如，保戶必須事先簽下同意書，同意把資料提供給保險公司。

3、失智症的患者，即使拿到現金理賠給付，除了日常生活支出之外，已沒有理財能力，在這種情況之下，彭金隆希望保險公司能多與長照生態圈的業者們合作，由業者們提供長照服務，例如送餐、料理生活起居等各類型對於失智失能者的服務，來作為理賠給付的選項。

彭金隆對於失智症的保險政策，除了提出開發新種保單、衛福部協助醫院資料與保險公司連線，以及提供更多現金給付之外的實物及服務給付的選項這三大新構想之外，據業界人士透露，彭主委也請保險公司評估對於失智症患者的理賠，能否免填理賠申請單，亦即，能夠透過「自動理賠」的方式，讓失智症患者快速得到理賠。

一位知情的業界人士轉述，彭主委認為，獨居的失智症患者沒有家人可以代為申請理賠，患者本身已失智，更不知如何申請理賠，另外，即使拿到了錢，他也不知如何使用，因此，彭主委才會希望能對這些高齡者給予服務，例如啟動「自動理賠」，這種自動理賠的概念，亦即，不用填寫申請書；另外，比起現金給付，彭主委也認為，給予照顧、實物給付，較能幫得上忙。

對於保險公司而言，若要開發失智症患者的專屬保單，亦即，這類專屬保單不再依附於帕金森氏症，阿茲海默症（得先得這類疾病，接著產生失智失能症狀之後才能理賠），前提是必須精確掌握失智症患者的存活期間、醫療開銷支出這些數據。一位業界人士透露，衛福部已準備提供金管會相關的資料來作估算，資料的重點會包括失智發生率，失智存活的時間有多長、醫療支出有多高，這些都是未來開發專屬保單時必須要有的資料建置。

不過仍然有衛福部資料無法觸及之處。這位業界人士進而指出，衛福部已有告知保險公司及金管會，國內失智的民眾，有「隱藏黑數」，因為國內很多失智群眾，在尚未出現危及日常生活安全性的情況下，並未就醫，而且又獨居，結果不知不覺就從初期、輕度到中度的失智，但等到重度失智時已太晚了，例如尚未就醫就過世，因此，衛福部的失智症相關統計資料即使交給保險公司來作風險、損失率、理賠率的計算基礎，恐怕仍「缺了一角」，低估「潛在失智者」的風險。

據悉，衛福部也希望透過其他的資料，例如長照機構已有相關類型的失智症住民，來彌補隱形黑數資料的不足。不過資料的精確性仍是必須重視的課題，否則因為風險的低估，造成保險公司未能準確估計失智症理賠與保費繳交的對稱性，這也會使保險公司的風險上升。因此相關人士指出，後續還有很多的細節仍有待討論，例如，衛福部的資訊如何跟保險公司介接，是否要在保戶尚未失智的時候就簽約同意資料的交付，也必須確認。

此外，現在的失智保險，都和阿茲海默、帕金森氏症的失能險或長照險類似，但現在越來越多的失智是因為年紀大而產生頭腦不靈光、智能退化、失憶等，這類因為老化造成的失智，保險公司並未有充足的損率估算和理賠經驗，倘若理賠大增，也將衍生出另一個保險公司所收保費不足以因應理賠所需的風控失調問題。