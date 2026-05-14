傳產衰退 科技業擴張缺工

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 以創新精神聞名的蘇格蘭高地單一麥芽威士忌 - 汀士頓，推出實驗系列（Experimental Series）全新作品「17年橘葡萄酒桶限定款」。 這款限量之作延續汀士頓勇於突破框架的精神，也承載首席調酒師 Julieann Fernandez 對西班牙安達魯西亞的個人記憶將陽光、橘園氣息與風味想像，一同寫進酒液之中。 酒體以柑橘與蜂蜜甜感之間的平衡為核心，在熟悉的高地風格中開展出更立體的風味層次；同時延續汀士頓一貫對「非典型桶陳」的探索，讓風味不只是熟成，更像是一場跨文化的對話，持續品牌精神走在一條「品味獨特之路」上。 一支帶著記憶的威士忌：從安達魯西亞走進酒液 這款 17 年限量版作品，源自首席調酒師 Julieann Fernandez 與安達魯西亞之間深刻的情感連結。 Julieann 表示：「我的父母在安達魯西亞相遇，那裡的溫暖氣息、風味與橘園景象，構成我最早的感官記憶之一，也影響了我對風味的理解。當汀士頓有機會使用來自西班牙安達魯西亞的橘葡萄酒桶 Vino de Naranja 熟成時，對我而言，就像將個人故事帶入酒液之中。」 這款

2026-05-14 00:00