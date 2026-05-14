聽新聞
0:00 / 0:00

資生堂明年關新竹湖口廠 將解僱部分員工

聯合報／ 國際中心、記者郭政芬／綜合報導
日本輪胎大廠普利司通新竹湖口廠大規模資遣風波尚未平息，日本美妝品牌資生堂也確定明年關閉位於湖口的工廠，震撼產業界。圖為該產業園區。記者郭政芬／攝影
日本輪胎大廠普利司通新竹湖口廠大規模資遣風波尚未平息，日本美妝品牌資生堂也確定明年關閉位於湖口的工廠，震撼產業界。圖為該產業園區。記者郭政芬／攝影

日本媒體報導，日本化妝品公司資生堂十二日宣布，將關閉子公司台灣資生堂在新竹縣湖口鄉的工廠，公司將先解僱部分員工，並規畫在二○二七年下半年關廠。新竹縣勞工處證實，昨已收到資生堂大量解僱計畫通報，實際解僱人數待公司後續規畫出爐才會明朗。

日本輪胎大廠普利司通台灣分公司日前才宣布停止新竹湖口廠生產作業，大量解僱五五一名員工，以因應全球營運策略調整及長期市場發展需求。如今又傳出日本美妝品牌資生堂明年也將裁員關閉湖口工廠，不僅引發市場關注，地方更是人心惶惶，地方和民代憂心政府若只關注高科技產業，忽視傳統產業生存危機，恐迎來更大規模失業潮。

日本共同社集團旗下提供亞洲日系企業經濟新聞的ＮＮＡ報導，資生堂表示，關閉新竹廠的目的是最佳化生產與物流體系。而這項決策是「希望提升全球工廠的運轉率，以及改善成本效率」，新竹廠熄燈後，這部分的生產將移到日本栃木縣的那須工廠等地。

報導指出，資生堂的新竹廠主要生產台灣與周邊亞洲太平洋地區的護膚等產品。新竹廠熄燈後，台灣將集中資源到流通事業，而扣除日本國內工廠後，位在亞洲的生產據點僅剩中國大陸的上海與北京兩地。

據資生堂規畫，將於明年第一季停止新竹工廠的生產，接著在下半年關廠。資生堂新竹廠約有一七○名員工，之後將解僱部分員工。針對將被解僱的員工，資生堂表示，在遵守國內法令的同時，也將支付特別退職金與支援再度就業等。

新竹縣政府勞工處指出，已收到資生堂大量解僱計畫通報，解僱權益方案符合法律規定，縣府會適時介入勞資雙方自主協商，或依申請啟動爭議調解程序。由於該公司規畫明年啟動相關作業，目前尚未接獲明確資遣人數通報。

從普利司通到資生堂，接連傳出關閉台灣工廠消息。勞動黨新竹縣議員羅美文說，這凸顯傳統製造業正承受國際局勢與經濟環境劇烈衝擊，特別是在高關稅、國際供應鏈重組與跨國企業調整布局下，未來恐怕會有更多「普利司通」大量解僱案出現。

羅美文更直言，政府長期將資源集中於半導體等「護國神山」產業，卻忽略傳產才是吸納大量就業人口的重要支柱，高科技產業產值雖高，但實際受雇人數有限，「真正撐起基層家庭生計的，是勞力密集的傳統產業」。

新竹縣產發處長陳盈州觀察，隨半導體與高階封裝產業持續擴張，市場對建廠用地需求殷切，不少高科技業者近來將目光轉向新竹工業區，尋找廠房，傳產用地逐步轉型為科技製造基地的趨勢愈發明顯。

日本 新竹 資生堂

延伸閱讀

資生堂將關閉新竹湖口廠 竹縣府：已大量解僱通報

輪胎大廠普利司通湖口廠傳大量解僱 爆12輛遊覽車載員工分赴4地協商

資遣551員工…普利司通輪胎新竹廠證實：今起停產啟動轉型

群創汰弱 資遣81人

相關新聞

逾65歲再就業 不能以「強制退休」辭退

愈來愈多逾六十五歲勞工重返職場，貢獻一己之力。勞動部日前發函解釋，若雇主聘僱高齡勞工時，已知勞工年紀超過六十五歲，後續就不能再以「屆強制退休年齡」為理由，辭退高齡勞工。

將西班牙安達魯西亞的陽光釀進蘇格蘭高地威士忌：汀士頓17年橘葡萄酒桶限定款登場

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 以創新精神聞名的蘇格蘭高地單一麥芽威士忌 - 汀士頓，推出實驗系列（Experimental Series）全新作品「17年橘葡萄酒桶限定款」。 這款限量之作延續汀士頓勇於突破框架的精神，也承載首席調酒師 Julieann Fernandez 對西班牙安達魯西亞的個人記憶將陽光、橘園氣息與風味想像，一同寫進酒液之中。 酒體以柑橘與蜂蜜甜感之間的平衡為核心，在熟悉的高地風格中開展出更立體的風味層次；同時延續汀士頓一貫對「非典型桶陳」的探索，讓風味不只是熟成，更像是一場跨文化的對話，持續品牌精神走在一條「品味獨特之路」上。 一支帶著記憶的威士忌：從安達魯西亞走進酒液 這款 17 年限量版作品，源自首席調酒師 Julieann Fernandez 與安達魯西亞之間深刻的情感連結。 Julieann 表示：「我的父母在安達魯西亞相遇，那裡的溫暖氣息、風味與橘園景象，構成我最早的感官記憶之一，也影響了我對風味的理解。當汀士頓有機會使用來自西班牙安達魯西亞的橘葡萄酒桶 Vino de Naranja 熟成時，對我而言，就像將個人故事帶入酒液之中。」 這款

健康主題館／糖尿病患者 心衰竭風險高

糖尿病患若疾病控制不佳，容易出現心衰竭症狀。國衛院分析，第2型糖尿病患心衰竭盛行率8.27%，患者當年死亡率更高達25%。糖尿病學會理事長楊偉勛指出，臨床上糖尿病患出現心衰竭的個案太多了，曾有個案疾病控制不佳，心臟功能已在臨界點，走路容易喘，突發感冒引發肺部感染，身體對心臟血液輸出需求更大，導致氣喘不止，確診為糖尿病引發心衰竭。

濕熱誘發五十肩 愈不動愈痛

近期天氣逐漸轉為悶熱潮濕，常出現高溫與午後雷陣雨，形成典型的「濕熱交蒸」環境，容易誘發筋骨關節問題，以俗稱「五十肩」的肩周炎最常見。中醫師吳宛容說，許多患者出現肩膀痠痛、活動受限、夜間疼痛加劇等症狀，影響睡眠與生活品質。呼籲患者應避免長期姿勢不良，進而出現「愈不動愈痛」的惡性循環。

腋下多汗與異味 有年輕化趨勢

炎熱的夏天將至，有些人只要動一動就滿身大汗，身體就散發出陣陣臭味，最常見的是汗臭與狐臭，而味道最重的是狐臭。近年醫界發現，腋下異味困擾不再是成年人問題，青少年「腋下多汗與異味」有早齡化現象，甚至成為校園霸凌與心理壓力的導火線。

健康你我他／定時運動不熬夜 甩開過敏與氣喘

台灣是海島型氣候，空汙嚴重，人們生活步調快，多數人又缺乏運動、常外食，因此不少人飽受鼻過敏及氣喘困擾。依稀記得，我北上念大學後，因氣候潮濕、作息失常，引發了鼻過敏問題，且進一步惡化成嚴重的氣喘。因祖父有此宿疾，心想糟了，該不會需要一輩子與此頑疾抗衡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。