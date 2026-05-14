三班護病比明年上路 北榮建議全院平均計算

賴清德總統宣布三班護病比將於明年五月分階段實施，衛福部初步擬採「醫學中心先行」。台大醫院表示，已準備好了；台北榮總則建議，未來實施時應以「全院平均護病比」作為計算基準，而非以單一病房分別計算。

北榮日前在一場護理職場典範獎項中，被點出護理人力不足。院長陳威明說，三班護病比應以全院平均護病比作為計算方式，兼顧醫療品質與護理師工作權益，若以單一病房計算護病比，將「產生相當大衝擊」，否則，部分病房尤其是大夜班，可能因病房特性及病人嚴重度不同，而難以全部符合規定標準。

台大醫院醫務秘書陳彥元指出，在總統宣布三班護病比明年實施之前，院內已盡量降低衝擊，達成三班護病比標準，作法多元，首先妥善使用院內經費及健康台灣深耕計畫經費提供各項獎金，另針對院內各職類醫事人員提高聘任比率，努力招募，例如給予新人留任獎金，依不同專業類別及留任時間長短，分留任一至三年，提供不同額度獎金。

不少醫院擔心三班護病比實施後，恐大量關床。陳彥元說，開床與否，確實與醫院護理人力有關，院方只能強化人力招募、留用措施，以台大醫院為例，若發現某護理師有離職打算，會循機制關懷。