專家：擴大照顧失智須互補長照3.0 理賠門檻不可太高

邁入超高齡社會，失智照護需求攀升，金管會研擬推動失智專屬保單、理賠擴大至提供實務服務等。台灣臨床失智症學會理事長徐榮隆說，方向值得肯定，但關鍵在於「服務能否真正用得到」，且需與現行長照制度區隔，否則恐會看得到、用不到。

金管會擬推動失智險理賠不是單純給錢理賠，而是提供到宅訪視、協助照護規畫、連結社區資源等服務，減輕家屬照顧壓力。徐榮隆認為「立意良善」，但政府正推動長照三點○，重點包括一九六六長照專線、社區據點、日照中心與居家服務等，商業保險若要發揮價值，不應只是複製現有服務，而是提供「額外且差異化」協助。

徐榮隆指出，保險公司應該補足目前長照不足之處，例如增加夜間服務，提供更具彈性的陪伴與健康促進課程，與國家長照體系形成互補，如此一來，失智患者及家屬同時擁有長照三點○、商業保險等兩套支持系統，照護選擇就更為多元。

徐榮隆建議，失智保單理賠門檻不可太高，如果等到個案嚴重失能、生活無法自理，保單才啟動服務已太晚，失去早期介入的意義；早期透過非藥物治療與健康促進延緩退化，這是失智症照護重要一環，研究證實，運動、社交、唱歌、參與社區活動等，均可刺激腦部功能，延長生活自理能力。

除了服務內容，保費是否合理也是影響民眾投保意願的重要因素。徐榮隆說，若保費過高，提供的服務內容有限，恐難以真正減輕家庭負擔。此外，根據現行長照保險示範條款，失智症已被納入長照險理賠範圍，失智保單設計是否兼顧可負擔性與實用性，將是觀察重點。