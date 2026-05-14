最佳失智保單 林靜芸：初期失智就應介入

金管會研議推動「新型失智保單」，照顧失智夫婿林芳郁多年的林靜芸醫師建議，最佳失智保單應在個案早期時就積極介入，提供協助，一旦中度、重度，大都送至醫療養護機構，提供實際照護服務的新型保單能幫的就很有限。

對於金管會主委彭金隆提出三個擴大照顧失智者的構想，天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑說，真正挑戰為「服務是否足夠」，因失智照護需求因人而異，有些家庭需要居家服務，有些仰賴外籍看護，也有個案偏好日照中心或住宿機構，需求差異極大。

「現金理賠給付仍是目前最實際模式」，陳俊佑說，每個家庭需求不同，有人需要支付藥費，有人需聘請看護，有人希望補貼日照中心部分負擔。如果直接給予理賠金，民眾可依自身需求而彈性運用。

陳俊佑觀察，近年保險趨勢逐漸從事後理賠轉向預防與健康管理，部分保險公司推出健康促進機制，只要達成每日步行目標、參與健康課程，就可享保費折扣，顯示保險業正積極介入預防醫學與延緩失能領域。

林靜芸持同樣看法，她表示，如果新式失智保單必須等到患者拿到醫院確診證明書，才開始啟動，則意義不大，原因在於患者處於輕微認知障礙時，行為最「魯」，家人難以照顧，此時最需要幫手。這類保單如能保戶初期失智時，積極介入，提供協助，對於失智家屬來說，將是一大福音。

陳俊佑指出，不論是哪一種保單，如能內容清楚、服務落地，才能接住民眾需求，「最怕的是，繳了保費，真正需要時卻發現服務不存在或理賠項目不符合。」若保險公司只想降低理賠成本，卻未同步投入照護資源，恐怕難以真正解決高齡化社會的照護壓力。

台灣失智症協會秘書長陳筠靜建議，失智保單應多元化，給民眾不同選擇，依自身狀況選擇符合的理賠內容。再者，民眾最好將預算分散在不同保險公司的組合保單，降低單一保險公司拒賠或理賠條件限制的風險，並在投保前做好「保單健檢」，善用資源，為保障加分。