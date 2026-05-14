強化照顧失智者 彭主委盼業者評估自動理賠

為強化照顧失智者，金管會主委彭金隆除了提出開發新種保單、衛福部協助醫院資料與保險公司連線，以及提供現金給付之外的實物及服務給付的選項等構想，業界人士透露，彭金隆也請保險公司評估對於失智症患者的理賠，能否免填理賠申請單，亦即透過「自動理賠」的方式，讓失智症患者快速得到理賠。

業界人士轉述，彭金隆認為，獨居的失智者沒有家人可代為申請理賠，且不知如何申請，就算獲得理賠也不知如何使用，因此希望給予失智者例如「自動理賠」的服務；另外，相較於現金給付，彭金隆也認為給予照顧、實物給付，較能照顧到失智者。

對保險公司而言，若要開發失智症患者的專屬保單，亦即不再依附於巴金森氏症、阿茲海默症所引發的失智失能症狀，前提是必須精確掌握失智者的存活期間、醫療開銷支出等數據。業界人士透露，衛福部已準備提供相關資料給金管會估算，資料重點包括失智發生率、失智者存活時間、醫療支出金額等，相關資料都是未來開發專屬保單必須具備的資料建置。

不過，實務上仍有衛福部資料無法觸及之處。業界人士指出，衛福部提到國內失智民眾有「隱形黑數」，因為很多失智者在尚未出現危及日常生活安全的情況下並未就醫，加上若又獨居，不知不覺症狀從初期惡化至輕到中度的失智，等到重度失智時已太晚了，因此相關統計資料即使交給保險公司進行風險、損失率、理賠率的計算基礎，恐怕仍「缺了一角」，低估潛在失智者的風險。

據了解，衛福部也希望透過其他資料，例如長照機構已有相關類型的失智症住民，彌補隱形黑數的問題。不過，資料的精確性仍是必須重視的課題，否則因為低估風險，造成保險公司無法準確估計失智症理賠與保費繳交的對稱性，將導致保險公司的風險上升。相關人士說，後續還有很多細節有待討論，例如衛福部的資訊如何和保險公司介接，是否要在保戶失智前同意交付資料，都必須確認。

此外，現有的失智保險都和阿茲海默症、巴金森氏症的失能險或長照險類似，但愈來愈多的失智狀況是因為年紀大產生，對於這類因為老化造成的失智，保險公司並未有充足的損失率估算和理賠經驗，若理賠大增，也將衍生保險公司所收保費不足以因應理賠所需的風控失調問題。