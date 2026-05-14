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廠商代刀…中榮2醫師 檢起訴求重刑

聯合報／ 記者曾健祐黃寅翁唯真／綜合報導
台中榮總神經外科團隊爆發手術室代刀醜聞，台中地檢署昨依違反醫師法、詐欺取財等罪嫌起訴微創性神經外科前主任鄭文郁（左）、腦腫瘤神經外科前主任楊孟寅（右）兩名醫師。圖／聯合報系資料照片
台中榮總神經外科團隊爆發手術室代刀醜聞，台中地檢署昨依違反醫師法、詐欺取財等罪嫌起訴微創性神經外科前主任鄭文郁（左）、腦腫瘤神經外科前主任楊孟寅（右）兩名醫師。圖／聯合報系資料照片

台中榮總神經外科團隊爆發手術室代刀醜聞，由醫材廠商執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘等核心醫療行為，還申請健保費用，廠商另支付涉案醫師公關費。台中地檢署昨依違反醫師法、詐欺取財等罪嫌等起訴兩名醫師、三名廠商，建請法院對醫師從重量刑。

衛福部醫事司表示，將依新事證程度，決定是否追加處分兩名醫師，最重可處停業或廢止執照；另著手研擬手術室相關指引，以明確規範「必要人員」進出相關原則，預計今年六月底公布。

中榮昨表示，尊重司法調查結果，靜待判決，將依法辦理，絕不寬貸，院內已加強管理手術室。台中市衛生局說，兩醫師涉詐健保將移付醫師懲戒委員會審理。

涉嫌嚴重違反規定的醫師分別為中榮腦腫瘤神經外科前主任楊孟寅、微創性神經外科前主任鄭文郁，該案爆發後，院方給予楊孟寅、鄭文郁停職一個月，目前早已恢復看診、執行手術。

台中地檢署調查發現，楊、鄭等兩名醫師為貪圖勞務便利並鞏固與醫材廠商間合作關係，二○二三年起涉放任醫材廠商替患者動刀，在執行脊椎內視鏡及融合手術時，指示不具醫師資格的陳姓、林姓等醫材廠商進至手術室，非法執行電燒止血、抓取病患組織、植入螺釘及組裝連接桿等核心醫療行為，詐領健保署診察費、手術費及患者自費總共一九六萬元。

檢方指出，醫材廠商之所以配合代刀，目的在於讓醫師向病患推薦使用自家醫材，公司將銷售額兩、三成作為「公關費」給楊、鄭，形成「醫師掛名、廠商執刀、私下分利」違法模式。

檢方訊問時，楊孟寅起初狡辯否認、避重就輕，待被聲押時才坦承犯行，稱授權給廠商執行醫療行為逾越界線，在手術前一定會告知病患，自己一定到場全權負責，但不會特別告知有其他人協助手術；鄭文郁同樣至被聲押時才改口認罪。

檢方勘驗揭弊者錄影畫面，發現楊孟寅主刀時未刷手，沒穿無菌衣，口頭指導後，疑似走出手術房，由林姓廠商接手，執行脊椎融合手術；鄭文郁主刀時同樣沒刷手，也未著無菌衣，由陳姓廠商操刀，鄭則背對患者和他人聊天，抱怨晚餐菜色不佳。

檢方指出，兩名醫師違背醫學倫理，且楊、鄭在手術同意書上「手術負責醫生」欄位簽名，卻讓廠商代刀，對病患施用系統性詐術。

至於另一名網紅醫師廖致翔，在進一步比對爆料影片，查無他讓廠商代刀的事實，檢方未將其列入調查。

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