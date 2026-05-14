金管會三大構想 擬推失智專屬保單

國內愈來愈多高齡長者罹患失智症，促使金管會主委彭金隆思考如何在保險政策建立失智者的安全防護網，並提出三個新構想。知情人士透露，彭金隆已經找來國泰、南山兩家大型壽險公司開會，希望除了現金的保險給付之外，也能思考用照護等其他類似「實物給付」的作法取代保險給付，讓失智症患者有更安全的防護與保障。

業界人士指出，彭金隆一直很想推動「全齡金融」，除了銀行，保險業對銀髮族的保障更到位，也是落實「全齡金融」不可或缺的一環，去年影帝秦漢主演的電視劇「忘了我記得」，就是描述高齡失智患者，播出後也引發廣大回響，彭金隆的構想若能成功執行，對於推動保險的「全齡金融」將具高度代表性。

這三大構想包括，第一，新種保單的開發。以往失智者的保險給付多半與巴金森氏症、阿茲海默症等引發的後期失智症狀連結，才能獲得給付，但因為自然老化產生的失智現象日益常見，但這類失智症因為並非由疾病而引發，導致無法獲得失能險或長照險的理賠給付，對於這些因為自然老化產生失智族群，彭金隆希望業者能開發新的失智者專屬保單，保障罹患失智症之後的照顧。

第二，壽險公司往往因為未獲保戶通知罹患失智症，因此未予理賠，甚至產生「孤兒保單」。業者說，「孤兒保單」意指未被保險公司服務到的保單，通常會產生孤兒保單的原因，和業務員離開保險公司、保戶與業務員失聯等因素有關，另一種產生孤兒保單的情況，則是獨居老人罹患失智，但由於無家人通知保險公司，因此無法申請理賠，甚至最後因病去世，但保險公司在不知情的狀況下，也無從理賠。

知情人士指出，彭金隆已指示保險局和衛福部溝通討論，研議對於確定失智症的患者，由醫院通知其投保健康險的保險公司，並向衛福部洽商成立一個平台通知相關資訊，但此舉涉及如何確保個人資料保護的問題，必須由保戶事先簽署同意書，同意醫院將資料提供保險公司。

第三，考量失智者即使拿到理賠給付，除了日常生活支出之外，已沒有理財能力，因此彭金隆希望保險公司能與長照生態圈的業者合作，由業者提供長照服務，例如送餐、料理生活起居等各類型對於失智失能者的服務，作為理賠給付的選項。

對於彭金隆提出的新構想，壽險業者表示樂見其成，目前已有實物給付的做法，未來可和長照業者這些高齡照護生態圈內的公司與廠商加強合作，提供保戶更多服務；但業者也說，現在最需要突破的是保戶是否確定失智的資料提供，這個部分有賴衛福部和醫院提供協助，且保戶須在失智前簽同意書，資料才能使用。