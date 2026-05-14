聽新聞
0:00 / 0:00

台南佳里推全國首瓶產銷履歷胡麻油 屏東九如育出3公斤大地瓜

聯合報／ 記者謝進盛劉星君／連線報導
台南佳里農會發表全台首瓶產銷履歷胡麻油。記者謝進盛／攝影
台南佳里農會發表全台首瓶產銷履歷胡麻油。記者謝進盛／攝影

台南為全台胡麻最大產區，佳里區農會為開拓多元市場，兩年多前與農民契作的「台南一號」品種昨發表，是國內首支具產銷履歷的胡麻油，農會將鎖定高端消費市場，提升消費者對國產胡麻油的認識與支持。

佳里農會總幹事楊豐賓說，佳里在原台南縣農會中最早成立胡麻產銷班，產量雖不如鄰近西港、安定、善化，但品質深受老客戶青睞，他上任後看準食安意識大幅提升，坊間卻無具產銷履歷的胡麻油，決定投入製作。

「台南一號粒大、含油量高、香氣濃。」楊豐賓說，佳里對種胡麻的土壤、用藥進行多道工序驗證，每公頃胡麻田約收成兩千六百台斤，採一八○至兩百度高溫萃取，製成胡麻油。消費者掃描標章的QR Code可即時查詢該批胡麻的產地、農民、生產方式、加工資訊。兩百毫升容量包裝，外觀精緻，「我們要走不一樣的路」。

另外，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文率屏北社區大學農業無毒班學員不斷創新，將台農五十七號地瓜與日本的栗子地瓜雜交後，搭配北玄農場調製的營養液，種出超大的「九如鄉農會一號地瓜」，平均每顆兩公斤以上、最重達三公斤，口感綿密、一改大顆口感粗的刻板印象，一上架農會超市幾乎天天需補貨。

「農會也能做出高端品質。」龔泰文說，農會以精準施肥、用藥為準則，也請農民種植瓜果後輪作一季地瓜，以免土地疲乏。

「九如鄉農會一號地瓜」最重逾三公斤。記者劉星君／攝影
「九如鄉農會一號地瓜」最重逾三公斤。記者劉星君／攝影

食安 農會 台南 屏東 產銷履歷 地瓜

延伸閱讀

口味升級！金旺來五穀粽預購2萬顆秒殺 林內農會追加3萬顆

林內農會「鳳梨粽」名列雲林三大人氣粽 今年改包鳳梨水煮薄片更香濃

追加4500多萬元 苗栗敬老愛心卡擴大適用計程車及農會

坪林茶農堅持有機護水源 獨鍾「非標準」製程風味

相關新聞

健康主題館／糖尿病患者 心衰竭風險高

糖尿病患若疾病控制不佳，容易出現心衰竭症狀。國衛院分析，第2型糖尿病患心衰竭盛行率8.27%，患者當年死亡率更高達25%。糖尿病學會理事長楊偉勛指出，臨床上糖尿病患出現心衰竭的個案太多了，曾有個案疾病控制不佳，心臟功能已在臨界點，走路容易喘，突發感冒引發肺部感染，身體對心臟血液輸出需求更大，導致氣喘不止，確診為糖尿病引發心衰竭。

將西班牙安達魯西亞的陽光釀進蘇格蘭高地威士忌：汀士頓17年橘葡萄酒桶限定款登場

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 以創新精神聞名的蘇格蘭高地單一麥芽威士忌 - 汀士頓，推出實驗系列（Experimental Series）全新作品「17年橘葡萄酒桶限定款」。 這款限量之作延續汀士頓勇於突破框架的精神，也承載首席調酒師 Julieann Fernandez 對西班牙安達魯西亞的個人記憶將陽光、橘園氣息與風味想像，一同寫進酒液之中。 酒體以柑橘與蜂蜜甜感之間的平衡為核心，在熟悉的高地風格中開展出更立體的風味層次；同時延續汀士頓一貫對「非典型桶陳」的探索，讓風味不只是熟成，更像是一場跨文化的對話，持續品牌精神走在一條「品味獨特之路」上。 一支帶著記憶的威士忌：從安達魯西亞走進酒液 這款 17 年限量版作品，源自首席調酒師 Julieann Fernandez 與安達魯西亞之間深刻的情感連結。 Julieann 表示：「我的父母在安達魯西亞相遇，那裡的溫暖氣息、風味與橘園景象，構成我最早的感官記憶之一，也影響了我對風味的理解。當汀士頓有機會使用來自西班牙安達魯西亞的橘葡萄酒桶 Vino de Naranja 熟成時，對我而言，就像將個人故事帶入酒液之中。」 這款

濕熱誘發五十肩 愈不動愈痛

近期天氣逐漸轉為悶熱潮濕，常出現高溫與午後雷陣雨，形成典型的「濕熱交蒸」環境，容易誘發筋骨關節問題，以俗稱「五十肩」的肩周炎最常見。中醫師吳宛容說，許多患者出現肩膀痠痛、活動受限、夜間疼痛加劇等症狀，影響睡眠與生活品質。呼籲患者應避免長期姿勢不良，進而出現「愈不動愈痛」的惡性循環。

腋下多汗與異味 有年輕化趨勢

炎熱的夏天將至，有些人只要動一動就滿身大汗，身體就散發出陣陣臭味，最常見的是汗臭與狐臭，而味道最重的是狐臭。近年醫界發現，腋下異味困擾不再是成年人問題，青少年「腋下多汗與異味」有早齡化現象，甚至成為校園霸凌與心理壓力的導火線。

健康你我他／定時運動不熬夜 甩開過敏與氣喘

台灣是海島型氣候，空汙嚴重，人們生活步調快，多數人又缺乏運動、常外食，因此不少人飽受鼻過敏及氣喘困擾。依稀記得，我北上念大學後，因氣候潮濕、作息失常，引發了鼻過敏問題，且進一步惡化成嚴重的氣喘。因祖父有此宿疾，心想糟了，該不會需要一輩子與此頑疾抗衡。

文策院跨界延攬 林志玲任董事「最需要的力量」

文策院昨公布新任董事名單，包括名模林志玲、金馬影后陳湘琪及資深媒體推手劉思銘。文策院董事長王時思表示，三位新任董事在各自專業領域的實踐經驗與國際觀察，「正是文策院現階段最需要的力量。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。