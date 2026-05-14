台南佳里推全國首瓶產銷履歷胡麻油 屏東九如育出3公斤大地瓜

台南為全台胡麻最大產區，佳里區農會為開拓多元市場，兩年多前與農民契作的「台南一號」品種昨發表，是國內首支具產銷履歷的胡麻油，農會將鎖定高端消費市場，提升消費者對國產胡麻油的認識與支持。

佳里農會總幹事楊豐賓說，佳里在原台南縣農會中最早成立胡麻產銷班，產量雖不如鄰近西港、安定、善化，但品質深受老客戶青睞，他上任後看準食安意識大幅提升，坊間卻無具產銷履歷的胡麻油，決定投入製作。

「台南一號粒大、含油量高、香氣濃。」楊豐賓說，佳里對種胡麻的土壤、用藥進行多道工序驗證，每公頃胡麻田約收成兩千六百台斤，採一八○至兩百度高溫萃取，製成胡麻油。消費者掃描標章的QR Code可即時查詢該批胡麻的產地、農民、生產方式、加工資訊。兩百毫升容量包裝，外觀精緻，「我們要走不一樣的路」。

另外，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文率屏北社區大學農業無毒班學員不斷創新，將台農五十七號地瓜與日本的栗子地瓜雜交後，搭配北玄農場調製的營養液，種出超大的「九如鄉農會一號地瓜」，平均每顆兩公斤以上、最重達三公斤，口感綿密、一改大顆口感粗的刻板印象，一上架農會超市幾乎天天需補貨。

「農會也能做出高端品質。」龔泰文說，農會以精準施肥、用藥為準則，也請農民種植瓜果後輪作一季地瓜，以免土地疲乏。