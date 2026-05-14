文策院跨界延攬 林志玲任董事「最需要的力量」

文策院昨公布新任董事名單，包括名模林志玲、金馬影后陳湘琪及資深媒體推手劉思銘。文策院董事長王時思表示，三位新任董事在各自專業領域的實踐經驗與國際觀察，「正是文策院現階段最需要的力量。」

文策院表示，三位新任董事分別深耕流行文化、藝術電影與跨媒體科技，各具豐厚的產業實績與國際視野，將為董事會注入多元專業觀點。

新任董事林志玲縱橫亞太娛樂圈逾廿年，以模特兒、演員與主持人的多重身分，為台灣流行文化輸出海外最具代表性的指標人物。去年TCCF創意內容大會首度與文策院合作設立「林志玲未來力量獎」，扶持多部優秀作品，讓「志玲姊姊」的力量不僅在舞台上發光，更轉向幕後支持更多台灣內容站上舞台、登上螢幕，向全世界發光。

至於曾獲得金馬獎最佳女主角殊榮的陳湘琪，是台灣藝術電影領域最具代表性的演員之一。作品足跡遍及柏林、釜山等各大頂尖影展，其內斂且令人深刻的表演在國際場域享有盛譽，更將自身的經驗轉化成為影視藝術之學術教育的內容。

長年跨足流行音樂、電視節目與戲劇製作及ＶＲ沉浸式內容開發的劉思銘，是台灣推動文化科技結合內容產業的先行者。劉思銘表示，台灣創作者對情感細節的敏銳捕捉，是在沉浸式內容領域難以被取代的優勢，未來將協助產業將此項特點轉化為具體的國際競爭力。

文策院表示，文策院自成立以來，始終扮演國家級文化內容產業加速器的關鍵角色。盼藉由三位新任董事，提升流行文化、藝術、科技面向，帶動台灣文化內容產業轉型。