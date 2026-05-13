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柴可夫斯基鋼琴大賽銀獎得主 黎卓宇將訪台獨奏

中央社／ 台北13日電
2015年柴可夫斯基國際鋼琴大賽銀牌得主黎卓宇（圖）即將來台舉行獨奏會，21日起分別在台北、高雄及台中演出。圖／鵬博藝術提供（中央社）
2015年柴可夫斯基國際鋼琴大賽銀牌得主黎卓宇（圖）即將來台舉行獨奏會，21日起分別在台北、高雄及台中演出。圖／鵬博藝術提供（中央社）

2015年柴可夫斯基國際鋼琴大賽銀牌得主黎卓宇即將來台舉行獨奏會，他拿到哈佛大學英文系與新英格蘭音樂院與雙學位，人文底蘊與音樂技巧俱足，深受全球樂壇矚目。

黎卓宇1995年出生於美國，4歲開始習琴，10歲首度登台演出。2011年黎卓宇受邀在白宮為當時德國總理梅克爾訪美國宴上演出，當時他年滿15歲，成為繼大提琴家馬友友與鋼琴家郎朗之後，又一位受邀在白宮國宴演出的華人音樂家。

黎卓宇2015年拿到柴可夫斯基國際鋼琴大賽銀牌，獲頒美國樂壇重要的費雪獎（Avery Fisher CareerGrant）殊榮，以驚人的技巧、敏銳的音色感與成熟的音樂性，建立起屬於自己的國際地位。

根據鵬博藝術發布的新聞資料，黎卓宇認為音樂從來不只是技巧展示，「自己年輕時曾過度專注於彈得更快、更準確；但年歲漸長，我開始思考音樂究竟想說什麼」，「我認為真正重要的不是炫技，而是如何透過聲音與觀眾建立情感連結。」

黎卓宇表示，自己哈佛大學英文系的文學背景，讓他深知文學中的語言節奏、角色性格與戲劇張力，都與音樂詮釋息息相關，「旋律不只是旋律，而像是一段被說出的內心獨白；音色變化不只是技巧，而像光線、空氣與情緒的流動。」

這次訪台音樂會以舒曼「阿拉貝斯克」揭開序幕，緊接「大衛同盟舞曲」展現舒曼內心衝動與沉思、熱情與憂鬱的雙重人格，對演奏家是一大考驗。德布西「映像」中的光影世界，被譽為鋼琴音色藝術的重要里程碑，德布西透過層層堆疊的和聲與色彩，讓鋼琴彷彿成為一座能夠描繪水面、光線與空氣的畫布。

音樂會以蕭邦「第三號鋼琴奏鳴曲」作結，這部作品被視為蕭邦最宏大、最成熟的鋼琴作品之一，兼具交響性結構與高度詩意。總能在優美與力量之間找到鮮明張力。

黎卓宇鋼琴獨奏會將於5月21日在台北國家音樂廳，5月22日高雄衛武營表演廳，5月23日在台中國家歌劇院中劇院演出。

哈佛大學 馬友友 郎朗

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