健康你我他／定時運動不熬夜 甩開過敏與氣喘

台灣是海島型氣候，空汙嚴重，人們生活步調快，多數人又缺乏運動、常外食，因此不少人飽受鼻過敏及氣喘困擾。依稀記得，我北上念大學後，因氣候潮濕、作息失常，引發了鼻過敏問題，且進一步惡化成嚴重的氣喘。因祖父有此宿疾，心想糟了，該不會需要一輩子與此頑疾抗衡。

氣喘與鼻過敏好發於春夏及秋冬季節交替之際。每當氣喘發作時，我除了服藥，晚上甚至要坐著睡覺，才略有緩解。嚴重時，還多次半夜到醫院急診，深受折磨。初期，我根據醫囑使用吸入型類固醇以減少氣管發炎，急性發作時則使用短效支氣管擴張劑，但這終非長久之計，因此我積極找尋釜底抽薪的辦法。

之後，我勤學五行八步功，藉著調息與拍打，病情略有緩解，但我的生活仍有困擾。爾後到西班牙留學，因氣候乾燥，惱人的宿疾竟然不再復發。學成返國後，又因國內的環境及工作壓力，讓我再次深受氣喘困擾，再度依賴藥物控制。

原以為無法根除，但經過多年持之以恆的運動，早晚練功、拍打，以提升免疫力；練習貼牆功，增強腎臟功能；調整作息，不熬夜；少吃冰冷飲及避免過敏原食物等，最終擺脫已困擾數十年的頑疾。

只要持之以恆，用心實踐，相信諸位大德，有朝一日，也能擺脫對藥物的依賴，甚至根絕鼻過敏與氣喘。