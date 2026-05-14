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腋下多汗與異味 有年輕化趨勢

聯合報／ 記者廖靜清黃妙雲／台北報導
天氣炎熱，有些人動一動就滿身大汗，散發出汗臭與狐臭。圖／123RF
天氣炎熱，有些人動一動就滿身大汗，散發出汗臭與狐臭。圖／123RF

炎熱的夏天將至，有些人只要動一動就滿身大汗，身體就散發出陣陣臭味，最常見的是汗臭與狐臭，而味道最重的是狐臭。近年醫界發現，腋下異味困擾不再是成年人問題，青少年「腋下多汗與異味」有早齡化現象，甚至成為校園霸凌與心理壓力的導火線。

林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立指出，人體有兩種汗腺，小汗腺負責排汗，大汗腺與異味有關，近年國人飲食西化，許多孩子10、11歲便開始出現腋下異味與多汗問題，門診中約有三分之一患者未滿18歲。

根據國際多汗症協會（IHHS）資料，腋下異味平均發生年齡已提前至11歲左右，最新調查也顯示，有高達93%的10至19歲青少年曾受腋下困擾，其中57%有異味問題、54%衣服出現濕黃汙漬，甚至44%因此刻意與他人保持距離。

狐臭與基因有關，若父母都有相關問題，孩子遺傳機率高達8成；即便只有單方家長有狐臭，也有5成機率遺傳。黃耀立提醒，「濕耳垢」與家族史是兩大重要線索，家長若發現孩子有相關特徵，可提早留意是否出現多汗與異味問題。

夏天人體容易飄散出體臭或狐臭，與體內的新陳代謝有關，也與睡眠及飲食習慣有關。台安醫院副院長曾德朋指出，如果嗜食辛辣、重口味、油脂多、油炸的食物，容易刺激皮脂腺分泌，造成更多的細菌分解代謝而產生體臭或狐臭，建議飲食應清淡，少吃高油脂、辛辣、加工食物，多攝取高纖食物，更不要熬夜。

消除狐臭，「徹底做好清潔最重要」。曾德朋說，運動後容易散發汗臭味，當身體大量流汗後，如果無法馬上沖澡的話，最好方式是拿濕紙巾或濕毛巾趕快把汗擦掉，不要讓汗及油脂在身上滯留太久，才不會增加油脂的代謝機會，汗臭味、狐臭味因此會減少。

聯合心理諮商所所長邱永林說，青春期是最在意外表與同儕眼光的階段，若因體味遭議論，容易形成羞恥、自卑與社交退縮，甚至演變成拒學或憂鬱問題。國際研究顯示，腋下多汗青少年中，約31%出現焦慮症狀、35%有憂鬱傾向，75%認為問題已嚴重影響校園社交。

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