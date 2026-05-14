濕熱誘發五十肩 愈不動愈痛

近期天氣逐漸轉為悶熱潮濕，常出現高溫與午後雷陣雨，形成典型的「濕熱交蒸」環境，容易誘發筋骨關節問題，以俗稱「五十肩」的肩周炎最常見。中醫師吳宛容說，許多患者出現肩膀痠痛、活動受限、夜間疼痛加劇等症狀，影響睡眠與生活品質。呼籲患者應避免長期姿勢不良，進而出現「愈不動愈痛」的惡性循環。

濕熱環境易影響人體氣血運行，滯留於肩部經絡，使氣血阻滯，進而導致疼痛與僵硬。吳宛容指出，若是長期姿勢不良、久坐辦公、缺乏運動或曾有肩部舊傷者，症狀會加劇。肩周炎常見症狀，包括肩部疼痛、活動受限如舉手困難、穿衣不便，甚至是肩關節僵硬。

針對濕熱誘發的五十肩中醫治療，吳宛容說，可採中藥內服、針灸、艾灸、拔罐與推拿等方式，中藥會依個人體質進行辨證，濕重者以利濕為主，熱象明顯者加強清熱，若有血瘀則搭配活血藥物，以改善局部循環與疼痛。針灸對五十肩有顯著緩解效果，透過刺激肩部及肩井、肩髃、曲池、合谷等穴位，可促進氣血流通、放鬆肌肉，並改善關節活動度。

日常保養方面，吳宛容指出，夏季許多人長時間待在冷氣房，或流汗後直接吹風，容易形成「外熱內寒」的狀態，使肩部經絡更易受阻，建議冷氣溫度宜適中，避免直吹肩頸，流汗後應及時擦乾並更換衣物。

運動方面，建議可進行溫和的肩部伸展運動，如「爬牆運動」、「肩關節畫圈」、「毛巾拉伸」等，以微微出汗為宜，有助於維持關節活動度、預防沾黏。但需避免在悶熱環境或正午高溫時運動，以免加重體內濕熱負擔。

飲食則以清淡為主，避免油膩、辛辣與過甜食物，以免助濕生熱。吳宛容說，可多攝取具有清熱利濕作用的食材，如冬瓜、絲瓜、綠豆、薏仁、紅豆等，有助於降低體內濕熱，同時維持足夠蛋白質攝取，促進組織修復。

吳宛容提醒，平時應調整工作姿勢，保持背部挺直、肩膀放鬆，螢幕高度與視線平行，定時起身活動，且適當放鬆與充足睡眠，是身體調理的重要一環。