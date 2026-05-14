健康主題館／糖尿病患者 心衰竭風險高

糖尿病患若疾病控制不佳，容易出現心衰竭症狀。國衛院分析，第2型糖尿病患心衰竭盛行率8.27%，患者當年死亡率更高達25%。糖尿病學會理事長楊偉勛指出，臨床上糖尿病患出現心衰竭的個案太多了，曾有個案疾病控制不佳，心臟功能已在臨界點，走路容易喘，突發感冒引發肺部感染，身體對心臟血液輸出需求更大，導致氣喘不止，確診為糖尿病引發心衰竭。

防心腎症候群惡性循環

楊偉勛表示，許多糖尿病患者腎臟不好、心臟狀況也差，進入心腎症候群惡性循環，腎臟積水淹至心臟，導致心臟無法輸出血液，腎臟過濾功能下降，治療困難到「不知該處理哪一邊」，患者5年死亡率高達5成，建議糖尿病患平時應控制三高、維持體重不要陷入肥胖，戒掉抽菸習慣，適合用藥病人應盡早使用SGLT2藥物，有助預防心衰竭發生。

糖尿病學會與心臟學會昨日聯合發布「糖尿病心衰竭風險共識」，北市聯醫內分泌及新陳代謝科主治醫師廖國盟指出，生物標記「NT-proBNP」已被醫界視為預測心衰竭的指標，建議確診第2型糖尿病的成年患者每年都要檢測，若檢測數值達到125至300pg/ml，應該安排詳細心臟檢查，並啟動藥物治療，如數值超過300pg/ml，則應積極轉介心臟科處置。

建議患者每年抽血監測

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成指出，根據「2024年台灣糖尿病年鑑」與健保資料庫推算，糖尿病患者心衰竭風險比一般人高84%，第2型糖尿病患者心衰竭盛行率達8.27%，而心衰竭患者一旦病情嚴重至需要住院，當年死亡率逾25%。為此，糖尿病醫學會與心臟醫學會擬定指引，建議糖尿病患每年抽血確認心衰竭風險。

第2型糖尿病患因心臟衰竭住院或至門急診就診人數逐年攀升，2022年人數達11萬824人。許志成指出，糖尿病患心衰竭完成治療出院後，於30天後再次住院比率，2019年高達76.03%，隨醫療科技進展，再住院比率雖降低，但2023年仍高達47.15%將近5成；病人住院當次死亡率9.64%，近一成之多，患者當年死亡率則高達25.22%。

許志成分析，第2型糖尿病併發心衰竭已從「單純心血管事件」，轉變為「整體共病惡化」。國際指引明確建議，應將具器官保護效益的降血糖藥物如SGLT2，作為糖尿病患者基礎治療，不過，我國臨床現況顯示，針對已發生心衰竭住院的「極高危險群」，前述藥物處方涵蓋率僅25.62%，「糖尿病患心衰竭防護網尚未完全建立。」

衛福部健保署署長陳亮妤指出，我國在去年底正式進入超高齡社會，慢性病共病治療已成常態，醫療服務、健保給付系統都需將此概念納入，糖尿病不僅與心衰竭高度相關，也是6成洗腎患者致病原因，糖尿病患罹患C肝比率更是高出一般人3至4倍，慢性病控制與藥物治療、生活習慣等極其相關，健康台灣888計畫達標比率僅5至6成，尚有進步空間。