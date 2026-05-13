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發掘農村好物 11年共選出534項優質產品

中央社／ 台北13日電
農業部農村發展及水土保持署13日在台北舉辦「農村．真美好2026農村產業交流會」，精選51項「農村好物」商品於現場展示。圖／農村發展及水土保持署提供（中央社）
農業部農村發展及水土保持署13日在台北舉辦「農村．真美好2026農村產業交流會」，精選51項「農村好物」商品於現場展示。圖／農村發展及水土保持署提供（中央社）

農業部農村發展及水土保持署自2016年起推出「農村社區企業經營輔導計畫」，透過企業投入發掘農村好物，振興農村經濟，至今選出534項優質產品。

農村農村水保署今天在台北樹心會館舉辦「農村真．美．好2026農村產業交流會」，包含農村好物頒獎典禮、農村好店及農村社區企業輔導成果發表。

農村水保署說，自2016年展開「農村社區企業經營輔導計畫」，至今累計輔導270家農社企業，從青年創業根留農村、社區組織轉型企業，或為企業擴大深耕在地，透過企業投入振興農村經濟，發掘隱藏在農村的好物，促進地方活化再生。

農村水保署說，至今選出的農村好物有534項，都是至少使用30%台灣在地原物料，並須符合合法場域生產、衛生安全法規及完整包裝標示等要求，讓消費者選的放心、吃的安心。另外，農村企業以現金回饋投入農村社區綠色照顧服務，共已回饋620萬元，形成善的循環。

今年選出的51項「農村好物」商品，除了曾多次獲獎的業者，例如德朱利斯國際食品有限公司的「紅藜小米黑豆酥」、味榮食品工業股份有限公司的「國產豐味職人味噌禮盒」等，還有30項首次獲選者，包括：來自苗栗通霄飛牛牧場的「飛牛乳清優格」、花蓮玉里赤科山天心茶莊的「台灣赤科山茶包竹紋禮盒」等。

農村水保署2022年起還推出「農村好店輔導計畫」，至今累計輔導121家農村特色店家，進行場域優化及風格改造，提升農村特色店家吸引力，透過場域優化營造在地風格，來客數平均提高4倍且持續成長。推動至今店家自我投資改造金額已逾新台幣9400萬元。

農業 農業部

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