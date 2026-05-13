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台鐵2路段受花蓮規模5.0地震影響 列車慢行
花蓮今天晚間6時43分發生芮氏規模5.0地震，最大震度花蓮縣4級。台鐵公司表示，新城至鳳林（含花蓮港線）、和仁至新城等區間列車慢行。
根據交通部中央氣象署最新資訊，晚間6時43分發生芮氏規模5.0地震，地震深度15.8公里，震央位於花蓮縣政府北方3.6公里（位於花蓮縣花蓮市），最大震度花蓮縣4級。
台鐵發布訊息表示，因花蓮站4級地震，新城至鳳林間（含花蓮港線）按4級地震規定辦理；崇德站為3級地震，和仁至新城間按3級地震規定辦理。
依據台鐵的規定，若震度4級的區域，地震後第1趟列車以時速30公里慢行，第2趟列車起以時速60公里慢行到前方站，由工務、電務單位派員巡查路線，確定無礙，恢復原速度。
若地震震度3級，地震第1趟列車以時速60公里慢行到前方站，並檢視路線，如果無異狀，第2趟列車起恢復原速度。
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