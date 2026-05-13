不鏽鋼黑心餐具疑流入市面 中市府啟動專案稽查

網傳有中國製工業用不鏽鋼黑心餐具流入台灣市面，台中市政府今天表示，已由食品藥物安全處從今天起連續3天執行專案稽查，並將依權責分工辦理查核，同步抽驗產品送驗。

媒體報導，有中配網紅自爆，曾把中國製工業用不鏽鋼餐具大量進口到台灣，靠削價競爭搶市場，夜市、菜市場攤販最愛批發，做成環保餐具。

台中市政府表示，已由食品藥物安全處自今天起連續3天執行專案稽查，針對中市販售業者及夜市攤商辦理查核與抽驗，強化市售產品安全把關。

市府指出，由於食品接觸器具的安全與商品標示分屬不同管理面向，將依權責分工辦理查核；此次稽查將同步抽驗產品送驗。

市府強調，如查獲衛生標準檢驗結果不符合「食品器具容器包裝衛生標準」規定，食安處將依「食品安全衛生管理法」命業者限期改善，屆期未改善者，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

至於涉及商品標示不實情形部分，市府說，將移請市府經發局依「商品標示法」要求限期改正，屆期未改善者，處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，以維護消費者權益。