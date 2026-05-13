台中勤美麵屋一燈遭爆吃完瘋狂腹瀉！網友加碼揭負評 市府出手了

台中市食品藥物安全處下午說，從中午12時起接獲兩起民眾通報案，分別於本月5日、11日在西區一家拉麵店用餐後出現嚴重腹瀉、腹痛等症狀，食安處已啟動食品中毒調查，並派員前往供膳場所進行稽查與採檢。

食客「maywa0731」在Threads上說，昨天他在勤美吃了一家拉麵店後，今天「瘋狂烙賽」且「拉了4次到現在還在滾」後來也有人貼上另位市民吃了該家拉麵後身體不適的貼文。還有許多網友批評該家店難吃。不過，店家也表示，針對近期顧客反映的身體不適狀況，他們高度重視，並已啟動相關確認與內部調查作業。

食安處指出，相關檢體已送驗，檢驗結果預計約周出爐。如果檢出病原菌，將依「食品安全衛生管理法」規定處6萬元以上、2億元以下罰鍰，若人體與食餘檢體檢出相同病原菌，將依同法第49條移送司法機關偵辦。