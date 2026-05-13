醫療機構錄影4共識 密錄全禁、低隱私診間需同意

衛福部今天會商醫療機構錄影凝聚4點共識，分別為嚴禁使用密錄設備、公共場域可為公安架設正常鏡頭、一般診間等低隱私空間取得同意可錄、手術室等高隱私空間以禁錄為原則。

醫美診所疑涉偷拍連環爆，衛生福利部醫事司今天下午舉行會議，邀集地方衛生局、醫師公會全聯會、醫學中心協會、區域醫院協會、社區醫院協會、基層醫療協會等，以及美容醫學4個團體出席，研商強化病患隱私保護，包括是否進行全面稽查等，成功凝聚4大共識。

衛生福利部醫事司劉越萍今天傍晚接受媒體聯訪表示，第1個共識為醫療機構禁止使用密錄設備，醫界和衛福部的態度一樣，就是偷拍零容忍，使用偽裝隱藏式的錄影裝置，例如偽裝成偵煙設備，不論理由為何，都是嚴禁，「使用密錄器說是防止醫療糾紛，這都是鬼扯。」

第2點為醫療機構公共空間裝設原則，以公安為由，可架設固定式錄影設備。劉越萍強調，這個監視鏡頭不能是針孔，必須是正常監視設備，依據個人資料保護法，雖然公共空間錄影無需經患者同意，但必須落實告知義務，在明顯處公告公共空間錄影中。

第3點是醫療診療場域低度隱私空間裝設原則，錄影前應告知病人，並且取得書面同意，告知項目有資料存取保存管理等，劉越萍解釋，低度隱私空間有醫病諮商會議室，及眼科、耳鼻喉科牙科等，不會拍攝到私密處的一般問診間等，可拍攝，但必須取得患者同意。

第4點為高度隱私空間以禁止錄影為原則，劉越萍說，高度隱私空間，如手術室、內診室、更衣室等，但允許例外狀況，如教學用途，但僅能局部拍攝，且應該要告知病人，取得書面同意才能夠進行錄影。

劉越萍表示，針對診間攝影書面同意書會相關規範，目前正在研議公版同意書，預計3個月內完成；另外，隱私維護規範指引將在3個月內升級，且會明確依循的母法規範，如個人資料保護法。地方衛生單位應每年度查核，今年督導考核重點就是監視器正常設置管理。

劉越萍說，一般醫療機構不會使用針孔攝影，若發現針孔使用情形，將依法移送檢調處理。目前會先確認違法案件數量，之後才進行行政處分，將盡快協助衛生局，釐清使用針孔攝影醫療機構名單，以避免裁罰遺漏，並計畫於下週完成追蹤。