快訊

睽違9年訪陸！川普車隊未到先爆人潮 下榻酒店路口擠滿圍觀民眾

台電風場虧損影響 正崴、永崴投控、森崴能源明日復牌恐不樂觀

Energy涉閃兵休團 阿弟蕭景鴻無辜被掃爆「經濟困難」首發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

台達55周年「前行共好論壇」 推出永續諮詢服務

聯合報／ 記者徐柏棻／台北即時報導
台達電董事長鄭平（中）今天下午舉主持台達55周年系列活動「前行共好論壇」，並宣布分享RE100經驗，推出永續諮詢服務。台達品牌暨企業信息處資深經理施孟璁（左起）、台達電永續長周志宏、台達ESG整合策劃辦公室資深處長李立仁（左四）及樓宇自動化事業群總經理吳建宏（右）並接受記者提問。 記者徐柏棻／攝影
台達電董事長鄭平（中）今天下午舉主持台達55周年系列活動「前行共好論壇」，並宣布分享RE100經驗，推出永續諮詢服務。台達品牌暨企業信息處資深經理施孟璁（左起）、台達電永續長周志宏、台達ESG整合策劃辦公室資深處長李立仁（左四）及樓宇自動化事業群總經理吳建宏（右）並接受記者提問。 記者徐柏棻／攝影

台達電董事長鄭平今（13）日下午舉辦台達55周年系列活動「前行共好論壇」中指出，AI人工智慧雖帶動資料中心用電暴增，但也將成為提升能源效率的重要工具。台達電將持續以高效節能、智慧電網、微電網與樓宇自動化等解決方案，推出永續諮詢服務，協助企業在AI時代邁向成長與永續。 

在這場論壇中，台達電邀請Deloitte日本合夥人伊藤雅之，分享日本與台達團隊攜手，以諮詢顧問結合台達電的解決方案，提供一站到底的服務，共同推動日本建築能效提升的合作經驗，建構永續生態系。

有媒體提問，台達電推出永續諮詢顧問服務，是否意謂有利可圖，它的利潤如何？鄭平表示，台達推出顧問服務目的不是為了賺錢，而是實踐ESG的發展方向。台達電在這方面做得還可以，而且摸索多年，投入相當多的心力，以往都是針對台達內部，未來也想把這方面的經驗分享給社會大眾及客戶。

台達樓宇自動化事業群總經理吳建宏表示，Smarter 是讓建築更聰明、會思考；Greener是讓不動產持續的提升價值；Together 代表台達電要與社會前行共好。smarter, greener , together這三個字也是台達電的品牌精神。

吳建宏指出，全球約40%的碳排來自建築，因此提升建築能效是重要減碳方向。台達持續投入智慧樓宇控制、照明與安防系統，希望在節能減碳之外，同時提供居住者更舒適與安全的環境。 

在這場共好論壇中，台達電邀請全國工業總會秘書長呂正華、華碩電腦永續長吳澤欣、緯穎科技永續長陳昌偉、台大公共政策與法律研究中心主任林子倫、台達電ESG整合策劃辦公室資深處長李立仁等人，針對「ICT(資訊與通訊科技)產業倡議與行動的重要性」進行座談。

達電永續長周志宏並說明台達電為了達到環保節能愛地球的經營使命，從2008年至今，台達電生產線已有效節能67%，而第四個五年計畫正在進行，在2030年以前工廠耗能還要再下降30%。

台達電董事長鄭平（中）今天下午舉主持台達55周年系列活動「前行共好論壇」，並宣布推出永續諮詢服務，協助企業夥伴邁向永續。台達品牌暨企業信息處資深經理施孟璁（左起）、台達電永續長周志宏、台達ESG整合策劃辦公室資深處長李立仁（左四）及樓宇自動化事業群總經理吳建宏（右）並接受記者提問。 記者徐柏棻／攝影
台達電董事長鄭平（中）今天下午舉主持台達55周年系列活動「前行共好論壇」，並宣布推出永續諮詢服務，協助企業夥伴邁向永續。台達品牌暨企業信息處資深經理施孟璁（左起）、台達電永續長周志宏、台達ESG整合策劃辦公室資深處長李立仁（左四）及樓宇自動化事業群總經理吳建宏（右）並接受記者提問。 記者徐柏棻／攝影

台達電 日本

延伸閱讀

泓德能源成立10周年 今年強攻海外市場

馬來西亞AI數位轉型 駐馬代表：台灣盼成關鍵夥伴

整合諮詢培訓陪跑、精準轉化營運績效 新北電商成長三部曲報名開跑

「特定工廠大師講座」第六場登場 掌握永續創新先機 助特定工廠突破轉型瓶頸

相關新聞

各地天氣不穩…明中部以北濕涼 周五雨勢南移「1地慎防較大雨勢」

今晚至明天受到鋒面影響，各地天氣不穩定，中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且雨勢明顯，周六起天氣逐漸回穩，下周二、三各地大致為多雲到晴的天氣。

國家級警報大響！花蓮18:43發生規模5地震 12縣市有感

中央氣象署發布44號顯著有感地震報告，花蓮今晚間6時43分發生規模5地震，地震深度15.8公里，最大震度4級，氣象署針對花蓮縣發布國家級警報。

藍綠拋敬老福利加碼 學者指「不能只拚敬老卡」：部分長者根本走不出門

新北市65歲以上長者人口即將突破82萬人，藍綠新北市長參選人近期也陸續拋出高齡福利政見，搶攻銀髮族選票。國民黨參選人李四川主張將敬老卡每月600點中的300點「悠遊卡化」，擴大至生活消費使用；民進黨參選人蘇巧慧則喊出敬老卡加碼至1000點、全年累計使用，並提出假牙補助等政策。不過，學者及基層社區工作者認為，高齡政策不能只停留在「加點數」，部分高齡、失能長者甚至「根本走不出門」。

微波烹調不健康？醫：比油炸、燒烤安全 「少1動作」才需擔心

「微波食物會致癌嗎？」這類疑問長年存在，屢屢引發討論。醫師表示，微波本身其實是安全的加熱方式，不僅不會破壞DNA，與燒烤、油炸方式相比，還可能是較少產生有害物質的烹調方法之一。

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

台灣又一個景點沒落？最近有民眾走訪南投知名景點「猴探井天空之橋」發文感嘆，景區人氣明顯不如以往，當天現場僅見約5名遊客，就連周邊攤販也大多未營業，直呼「一年不如一年」。貼文曝光後，引起不少網友熱議，也釣出導遊坦言「這是個雷點」。

最美董事！文策院補聘3董事林志玲驚喜入列 理由曝光

文策院今日發布林志玲、劉思銘、陳湘琪三位新任董事名單。三位新任董事分別深耕流行文化、跨媒體科技與藝術電影領域，各具豐厚的產業實績與國際視野，將為董事會注入多元專業觀點，協助文策院深化臺灣文化內容的產業化與國際化路徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。