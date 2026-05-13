台達55周年「前行共好論壇」 推出永續諮詢服務

台達電董事長鄭平今（13）日下午舉辦台達55周年系列活動「前行共好論壇」中指出，AI人工智慧雖帶動資料中心用電暴增，但也將成為提升能源效率的重要工具。台達電將持續以高效節能、智慧電網、微電網與樓宇自動化等解決方案，推出永續諮詢服務，協助企業在AI時代邁向成長與永續。

在這場論壇中，台達電邀請Deloitte日本合夥人伊藤雅之，分享日本與台達團隊攜手，以諮詢顧問結合台達電的解決方案，提供一站到底的服務，共同推動日本建築能效提升的合作經驗，建構永續生態系。

有媒體提問，台達電推出永續諮詢顧問服務，是否意謂有利可圖，它的利潤如何？鄭平表示，台達推出顧問服務目的不是為了賺錢，而是實踐ESG的發展方向。台達電在這方面做得還可以，而且摸索多年，投入相當多的心力，以往都是針對台達內部，未來也想把這方面的經驗分享給社會大眾及客戶。

台達樓宇自動化事業群總經理吳建宏表示，Smarter 是讓建築更聰明、會思考；Greener是讓不動產持續的提升價值；Together 代表台達電要與社會前行共好。smarter, greener , together這三個字也是台達電的品牌精神。

吳建宏指出，全球約40%的碳排來自建築，因此提升建築能效是重要減碳方向。台達持續投入智慧樓宇控制、照明與安防系統，希望在節能減碳之外，同時提供居住者更舒適與安全的環境。

在這場共好論壇中，台達電邀請全國工業總會秘書長呂正華、華碩電腦永續長吳澤欣、緯穎科技永續長陳昌偉、台大公共政策與法律研究中心主任林子倫、台達電ESG整合策劃辦公室資深處長李立仁等人，針對「ICT(資訊與通訊科技)產業倡議與行動的重要性」進行座談。

達電永續長周志宏並說明台達電為了達到環保節能愛地球的經營使命，從2008年至今，台達電生產線已有效節能67%，而第四個五年計畫正在進行，在2030年以前工廠耗能還要再下降30%。