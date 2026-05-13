各地天氣不穩…明中部以北濕涼 周五雨勢南移「1地慎防較大雨勢」

今晚至明天受到鋒面影響，各地天氣不穩定，中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且雨勢明顯，周六起天氣逐漸回穩，下周二、三各地大致為多雲到晴的天氣。

林定宜表示，今晚至明天（14日）受到鋒面影響，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且雨勢明顯，其他地區為短暫陣雨或雷雨，午後各地山區也有局部大雨發生機率。

周五（15日）鋒面將南移至巴士海峽，東半部有短暫陣雨，且有較大雨勢發生機率，西半部也有局部短暫陣雨。

周六至下周一（16至18日）環境風場轉為偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲晴的天氣，午後中南部、其他山區仍有對流性降雨，其中，周六基隆北海岸也有零星短暫陣雨機率。

下周二、下周三（19、20日）各地大致為多雲到晴，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，林定宜指出，明天因雲量偏多，各地氣溫略為下降，中部以北、東部高溫約23至26度，東南部、南部高溫約28至30度；低溫部分，北部、宜蘭及花蓮約20至22度，其他地區約23至25度。

周五前北部、東半部感受稍涼；周六起氣溫將逐日回升，北部高溫將從25度回升至28度，下周高溫將逐漸回升到29、30度，中南部則維持30度。