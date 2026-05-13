快訊

睽違9年訪陸！川普車隊未到先爆人潮 下榻酒店路口擠滿圍觀民眾

台電風場虧損影響 正崴、永崴投控、森崴能源明日復牌恐不樂觀

Energy涉閃兵休團 阿弟蕭景鴻無辜被掃爆「經濟困難」首發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

地牛翻身！18時43分花蓮市發生規模5.0地震 最大震度4級

聯合新聞網／ 台北訊
5月13日18:43花蓮縣花蓮市發生規模5.0有感地震。地震示意圖。圖/AI生成
5月13日18:43花蓮縣花蓮市發生規模5.0有感地震。地震示意圖。圖/AI生成

2026年5月13日18時43分，花蓮縣花蓮市發生一場規模5.0的淺層地震。此震源深度約15.8公里，震央位於花蓮縣政府北方約3.6公里處，近鄰花蓮市區。地震釋放的能量屬中等級別，搖晃感明顯，最大震度為4級，屬於有感地震。

最大震度4級地區:花蓮縣

花蓮縣花蓮市震度達4級，這表示民眾在室內會感受到相當明顯的搖晃，許多人可能會感到恐懼並尋找掩護，睡眠中者幾乎會被驚醒。房屋有較明顯搖晃，物品可能傾倒或移動，部分較重家具也可能位移。建議民眾地震發生時應立即採取「趴下、掩護、穩住」的防震動作，躲避在堅固家具下方，並遠離窗戶。

最大震度3級地區:南投縣

南投縣感受到3級搖晃，幾乎所有人都能感覺到地震，室內物品如門窗及碗盤可能發出聲響，懸掛物相當明顯擺動。此時行走中的民眾也能感覺搖晃，汽車停放時亦有輕微震動。建議民眾注意周遭環境，保持冷靜，若在室內就地避難。

最大震度2級地區:臺中市、宜蘭縣

臺中市與宜蘭縣則感受到輕微搖晃，部分民眾感覺明顯，多數人可察覺懸掛物輕輕晃動。此時應保持警覺，準備應對可能的餘震，並檢視居家安全環境。

最大震度1級地區:桃園市、臺東縣、苗栗縣、新竹縣、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣

這些地區感受到微弱搖晃，通常只有靜止狀態的人能察覺。建議民眾保持防震準備，了解基本防震措施，確保安全。

此次地震震源屬於淺層地震，震度分布符合距離震央遠近的減弱趨勢，無重大災情通報。提醒民眾儘管此次震度不算劇烈，仍應保持警覺，地震可能引發餘震。遵守政府及專業部門發布的防震須知，準備避難物資及確保家中緊急逃生路線暢通。

地震發生時，應立即採取趴下掩護等安全動作，避免奔跑和靠近窗戶。地震後請檢查家中燃氣電路是否安全，注意官方訊息並保持冷靜，以確保自身及他人安全。

5月13日18:43花蓮縣花蓮市發生規模5.0有感地震。圖／氣象署
5月13日18:43花蓮縣花蓮市發生規模5.0有感地震。圖／氣象署

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 花蓮

延伸閱讀

又震！21時55分台東近海發生規模3.9有感地震 長濱最大震度3級

21時44分台東近海規模3.6淺層有感地震 最大震度2級

影／海地大使參訪台中突逢地震 盧秀燕細說當年台灣曾救援海地大地震

花蓮吉安掩埋場火警面臨水源不足窘境 消防局河川抽水應急

相關新聞

各地天氣不穩…明中部以北濕涼 周五雨勢南移「1地慎防較大雨勢」

今晚至明天受到鋒面影響，各地天氣不穩定，中央氣象署預報員林定宜表示，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且雨勢明顯，周六起天氣逐漸回穩，下周二、三各地大致為多雲到晴的天氣。

國家級警報大響！花蓮18:43發生規模5地震 12縣市有感

中央氣象署發布44號顯著有感地震報告，花蓮今晚間6時43分發生規模5地震，地震深度15.8公里，最大震度4級，氣象署針對花蓮縣發布國家級警報。

藍綠拋敬老福利加碼 學者指「不能只拚敬老卡」：部分長者根本走不出門

新北市65歲以上長者人口即將突破82萬人，藍綠新北市長參選人近期也陸續拋出高齡福利政見，搶攻銀髮族選票。國民黨參選人李四川主張將敬老卡每月600點中的300點「悠遊卡化」，擴大至生活消費使用；民進黨參選人蘇巧慧則喊出敬老卡加碼至1000點、全年累計使用，並提出假牙補助等政策。不過，學者及基層社區工作者認為，高齡政策不能只停留在「加點數」，部分高齡、失能長者甚至「根本走不出門」。

微波烹調不健康？醫：比油炸、燒烤安全 「少1動作」才需擔心

「微波食物會致癌嗎？」這類疑問長年存在，屢屢引發討論。醫師表示，微波本身其實是安全的加熱方式，不僅不會破壞DNA，與燒烤、油炸方式相比，還可能是較少產生有害物質的烹調方法之一。

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

台灣又一個景點沒落？最近有民眾走訪南投知名景點「猴探井天空之橋」發文感嘆，景區人氣明顯不如以往，當天現場僅見約5名遊客，就連周邊攤販也大多未營業，直呼「一年不如一年」。貼文曝光後，引起不少網友熱議，也釣出導遊坦言「這是個雷點」。

最美董事！文策院補聘3董事林志玲驚喜入列 理由曝光

文策院今日發布林志玲、劉思銘、陳湘琪三位新任董事名單。三位新任董事分別深耕流行文化、跨媒體科技與藝術電影領域，各具豐厚的產業實績與國際視野，將為董事會注入多元專業觀點，協助文策院深化臺灣文化內容的產業化與國際化路徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。