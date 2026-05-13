地牛翻身！18時43分花蓮市發生規模5.0地震 最大震度4級

2026年5月13日18時43分，花蓮縣花蓮市發生一場規模5.0的淺層地震。此震源深度約15.8公里，震央位於花蓮縣政府北方約3.6公里處，近鄰花蓮市區。地震釋放的能量屬中等級別，搖晃感明顯，最大震度為4級，屬於有感地震。

最大震度4級地區:花蓮縣

花蓮縣花蓮市震度達4級，這表示民眾在室內會感受到相當明顯的搖晃，許多人可能會感到恐懼並尋找掩護，睡眠中者幾乎會被驚醒。房屋有較明顯搖晃，物品可能傾倒或移動，部分較重家具也可能位移。建議民眾地震發生時應立即採取「趴下、掩護、穩住」的防震動作，躲避在堅固家具下方，並遠離窗戶。

最大震度3級地區:南投縣

南投縣感受到3級搖晃，幾乎所有人都能感覺到地震，室內物品如門窗及碗盤可能發出聲響，懸掛物相當明顯擺動。此時行走中的民眾也能感覺搖晃，汽車停放時亦有輕微震動。建議民眾注意周遭環境，保持冷靜，若在室內就地避難。

最大震度2級地區:臺中市、宜蘭縣

臺中市與宜蘭縣則感受到輕微搖晃，部分民眾感覺明顯，多數人可察覺懸掛物輕輕晃動。此時應保持警覺，準備應對可能的餘震，並檢視居家安全環境。

最大震度1級地區:桃園市、臺東縣、苗栗縣、新竹縣、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣

這些地區感受到微弱搖晃，通常只有靜止狀態的人能察覺。建議民眾保持防震準備，了解基本防震措施，確保安全。

此次地震震源屬於淺層地震，震度分布符合距離震央遠近的減弱趨勢，無重大災情通報。提醒民眾儘管此次震度不算劇烈，仍應保持警覺，地震可能引發餘震。遵守政府及專業部門發布的防震須知，準備避難物資及確保家中緊急逃生路線暢通。

地震發生時，應立即採取趴下掩護等安全動作，避免奔跑和靠近窗戶。地震後請檢查家中燃氣電路是否安全，注意官方訊息並保持冷靜，以確保自身及他人安全。

5月13日18:43花蓮縣花蓮市發生規模5.0有感地震。圖／氣象署

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）