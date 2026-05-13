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顏損青少年半數曾被不友善對待 民團推多元審美

中央社／ 台北13日電

陽光基金會調查正值青春期的燒燙傷、口腔癌及顏面損傷服務對象發現，有5成曾因外貌遭遇不友善對待，即使他們多數會選擇不反擊，仍會因此喪失自信，甚至影響未來選擇。

陽光基金會自去年12月至今年3月間，針對燒燙傷、口腔癌及顏面損傷服務對象進行「2026外觀不同者外貌相關經驗調查」，並在今天公布調查結果。

陽光基金會倡導組主任莊麗真說明，調查結果顯示，13至17歲青少年受訪者中，有一半曾因外貌遭遇不友善對待；發生場域與情境，有70.0%是在學校或補習班上課時，且65%來自同學或同儕。

調查顯示，這些「不友善對待」經驗，以注視不舒服50%最多，高於外貌被取笑的35%與遭受排擠30%。莊麗真指出，這顯示外貌不友善並不總是以明顯言語或肢體衝突出現；「眼神」這種無聲的「微歧視」，比言語嘲笑更具侵略性，卻也更難對外求助。

這些經驗當下帶給顏損青少年的感受，以無奈與不舒服各佔45%最高；而其應對方式，89.5%受訪青少年不會透過語言或行為反擊，65%會裝作沒聽到。

莊麗真指出，青少年的沉默不該被理解為不在意，而是孩子可能正在評估情境、避免衝突、保護自己，或不知道如何把這種不舒服說清楚。

不友善經驗造成的更不止是當下感受。調查發現，曾受影響青少年中，77.8%感到沒自信，77.8%覺得人際關係受影響，55.6%出現社交退縮；並有25%青少年表示在規劃生涯時會顧慮外貌差異，如怕自己不夠好、擔心影響別人目光、憂遭到排擠等。

莊麗真指出，這些結果顯示，外貌不友善不只是當下的不愉快，若從成長階段累積，可能影響孩子如何看待自己、進入同儕關係，以及是否願意參與活動、表達自己或嘗試新的可能，甚至連未來選擇、發展機會與自我實現的想像都會受影響。

陽光基金會表示，外貌不友善不宜被簡化為「孩子之間開玩笑」，更不能只靠「叫孩子不要嘲笑別人」解決。真正需要處理的是，孩子如何學會看待外貌多樣性、如何看待及描述差異、如何理解自己的好奇心，並學習用「平常心」看待每一張不同的臉。

陽光基金會攜手5% Design Action社會設計平台共同開發「美感偵探」國小教案。5% Design Action執行長楊振甫表示，透過多元審美教案，期待引導孩子認識自己的樣貌，也學習以更中性、友善的方式描述與討論外貌，讓外貌差異不再成為被評價的理由或焦慮的來源。

口腔癌

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