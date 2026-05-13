香蕉產地價下滑至每公斤8至10元 屏縣農業處：季節性短期波動

夏季水果多元，香蕉價格5月初時，產地價從每公斤12到15元，近期下滑到每公斤8到10元。九如鄉農會總幹事龔泰文觀察，香蕉進入盛產期，夏季水果選擇多，有西瓜、鳳梨等，恐有排擠效應，他建議，全台有302家農會可透過配銷，農會超市販售，協助農民。立委鍾佳濱接獲蕉農反映，協調農糧署相關單位因應。

屏東縣香蕉種植面積4082公頃，年產量約10萬336公噸。縣府農業處表示，4月起氣溫回暖，香蕉生長速度加快，產量大幅集中釋出，短期內供應量大增所致，確有部分產地次級蕉4月底5月初收購價從3月高點每公斤30到32元回落至每公斤約8至10元，整體研判仍屬季節性短期波動所致，市場並未出現明顯滯銷，本周香蕉全台平均市場批發價已回升至每公斤25.3元。

龔泰文說，香蕉一年四季都可以生產，消費者較多喜歡秋冬香蕉，夏季時因為天氣熱成熟快，加上夏季時水果選擇多元，像是西瓜、鳳梨，香蕉恐出現排擠效益。全台有302個農會，可以透過配銷，到農會超市販售，協助農民。

農業處表示，會持續密切掌握香蕉價格，為穩定產銷秩序，配合農糧署採取輔導香蕉多元加工利用、持續拓展國內銷售通路及強化海外市場行銷等三大因應策略，以分散市場波動風險 。