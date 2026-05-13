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終於要開航了！基隆-石垣島首航時間曝 淡季優惠最低2000元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華岡集團公布基隆-石垣島航線開航日期，將於5月28日於基隆港舉行首航典禮，試營運期間誕祭優惠通鋪最低2000元。圖／華岡集團提供
華岡集團公布基隆-石垣島航線開航日期，將於5月28日於基隆港舉行首航典禮，試營運期間誕祭優惠通鋪最低2000元。圖／華岡集團提供

基隆-石垣島航線原訂去年底前開航，但迄今仍未有首航消息，負責營運的華岡集團今終於公布開航日期，總經理洪郁航表示，八重山丸（YAIMA MARU）將於5月28日於基隆港舉行首航典禮，試營運期間誕祭優惠通鋪最低2000元。

基隆－石垣島的「八重山丸」（YAIMA MARU）2024年由華岡集團購入，總噸位2萬1688噸，規畫營運基隆-石垣島航線，航程7小時，船上配置全住艙可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃。去年起開航傳聞不斷，今天業者終於證實，將在5月28日首航。

洪郁航說，首發航班預計在當晚23時到24時啟航，隔天早晨8時準時登石垣島，「八重山丸」採「夜發晨抵」模式，不僅讓旅客省下1晚住宿費用，更優化航行時間，確保旅客在早上8時抵達石垣港，下船後即可銜接早午餐與完整的1日行程，無需浪費任何觀光時間。

洪郁航指出，第一階段試營運期（5月28日至6月底），每周固定1班，周四出發，周一返台。去程為每周四深夜（23：00-24：00）基隆港出發，周五早上8時抵達石垣港。回程為每周日晚間（21：00）石垣港出發，周一早上8時抵達基隆港。

第二階段正式營運期從今年7月份起，規模升級，每周提供雙航班服務。航班A為每周二深夜出發，周三早上8時抵達石垣島；航班B為每周四深夜出發，周五早上8時抵達石垣島。

洪郁航表示，首航慶典從5月28日至6月底試營運淡季優惠，推出「試營運淡季優惠票價」，自5月28日起至6月底止，不論是適合背包客的經濟通鋪，或是家庭出遊首選的舒適套房，皆提供有感促銷折扣。

根據業者規畫，基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共分為7種房型，總計122間房、493個床位，包含皇家套房附有1張雙人床，可容納2人，總計2間，每房2.1萬元，每人1萬500元；豪華套房附有2張單人床，可容納2人，總計32間，每房1萬1200元，每人5600元，以上票價均不含碼頭服務費及其他稅金。

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」包含皇家套房、豪華套房共分為7種房型，總計122間房、493個床位。圖／華岡集團提供
基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」包含皇家套房、豪華套房共分為7種房型，總計122間房、493個床位。圖／華岡集團提供

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」包含皇家套房、豪華套房共分為7種房型，總計122間房、493個床位。圖／華岡集團提供
基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」包含皇家套房、豪華套房共分為7種房型，總計122間房、493個床位。圖／華岡集團提供

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」包含皇家套房、豪華套房共分為7種房型，總計122間房、493個床位。圖／華岡集團提供
基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」包含皇家套房、豪華套房共分為7種房型，總計122間房、493個床位。圖／華岡集團提供

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」包含皇家套房、豪華套房共分為7種房型，總計122間房、493個床位。圖／華岡集團提供
基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」包含皇家套房、豪華套房共分為7種房型，總計122間房、493個床位。圖／華岡集團提供

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」包含皇家套房、豪華套房共分為7種房型，總計122間房、493個床位。圖／華岡集團提供
基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」包含皇家套房、豪華套房共分為7種房型，總計122間房、493個床位。圖／華岡集團提供

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」包含皇家套房、豪華套房共分為7種房型，總計122間房、493個床位。圖／華岡集團提供
基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」包含皇家套房、豪華套房共分為7種房型，總計122間房、493個床位。圖／華岡集團提供

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