聽新聞
0:00 / 0:00
鋒面影響明全台有雨！午後山區留意較大雨勢 23日前各地天氣相對穩定
氣象署表示，明天受鋒面影響，全台注意陣雨或雷雨，午後各山區易有較大雨勢；16日起天氣回穩，目前資料顯示，23日之前各地天氣相對穩定，感受如夏。
交通部中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，今晚至明天受到梅雨季第3波鋒面影響，各地易有局部陣雨或雷雨，中部以北雨勢較明顯，明天午後各地山區留意局部較大雨勢。
林定宜指出，今天最熱的地區為台南市玉井區，達攝氏37.1度。明天隨著鋒面往南移動，各地高溫都會下降，預估大台北高溫約25度，東半部約24至26度，中部29度，南部31度，北部、東北部相對偏涼。
此外，林定宜表示，15日鋒面南移至巴士海峽，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部地區為局部短暫陣雨。16日起天氣回穩，高溫逐日回升，東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
林定宜說，目前資料顯示，23日之前太平洋高壓偏強，各地天氣穩定，高溫都有機會達30度以上，感受上近似夏天。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。