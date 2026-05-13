鋒面影響明全台有雨！午後山區留意較大雨勢 23日前各地天氣相對穩定

新北市65歲以上長者人口即將突破82萬人，藍綠新北市長參選人近期也陸續拋出高齡福利政見，搶攻銀髮族選票。國民黨參選人李四川主張將敬老卡每月600點中的300點「悠遊卡化」，擴大至生活消費使用；民進黨參選人蘇巧慧則喊出敬老卡加碼至1000點、全年累計使用，並提出假牙補助等政策。不過，學者及基層社區工作者認為，高齡政策不能只停留在「加點數」，部分高齡、失能長者甚至「根本走不出門」。

2026-05-13 15:03