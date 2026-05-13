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哈佛阿卡貝拉「鱷魚合唱團」首登雲林 開唱「丟丟銅仔」掀台味驚喜

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
由崇友文教基金會主辦、雲林科技大學協辦的「嗨嗨人聲 Hi! Hi! A Cappella」國際巡演，6月1日晚間將在雲科大雲泰表演廳登場，邀請哈佛大學歷史最悠久的阿卡貝拉男聲團體「鱷魚合唱團（The Harvard Krokodiloes）」演出。圖／雲林科技大學提供
由崇友文教基金會主辦、雲林科技大學協辦的「嗨嗨人聲 Hi! Hi! A Cappella」國際巡演，6月1日晚間將在雲科大雲泰表演廳登場，邀請哈佛大學歷史最悠久的阿卡貝拉男聲團體「鱷魚合唱團（The Harvard Krokodiloes）」演出。圖／雲林科技大學提供

由崇友文教基金會主辦、雲林科技大學協辦的「嗨嗨人聲 Hi! Hi! A Cappella」國際巡演，6月1日晚間將在雲科大雲泰表演廳登場，邀請哈佛大學歷史最悠久的阿卡貝拉男聲團體「鱷魚合唱團（The Harvard Krokodiloes）」演出。12名來自哈佛的學生歌手，將以純人聲無伴奏方式，挑戰宜蘭民謠「丟丟銅」等台灣經典歌曲。

創立超過80年的哈佛鱷魚合唱團，以細膩和聲與舞台魅力聞名國際，每年暑假都會展開長達3個月的世界巡演，足跡遍及四大洲、超過20個國家。今年巡演以「嗨嗨人聲」為主題，象徵年輕世代勇於探索世界、熱情擁抱舞台精神。此次首度造訪雲林，也特別準備「台灣巡演限定曲目」，希望拉近與台灣觀眾距離。

雲林科技大學表示，崇友文教基金會長期致力推動藝文教育與國際交流，此次攜手雲科大，希望將世界級表演帶進校園，當晚演出除了多首經典西洋歌曲外，觀眾還能聽見哈佛學生以純人聲重新詮釋華語流行與台灣民謠，包括「月亮代表我的心」、「童話」及「丟丟銅仔」等耳熟能詳歌曲，展現跨文化音樂魅力。

演出地點在「雲泰表演廳」，場館擁有約1400席座位及專業聲學設計，將呈現阿卡貝拉純淨細膩的人聲層次，讓觀眾近距離感受國際級現場演出震撼。

活動將於6月1日晚間7時至8時30分在雲科大雲泰表演廳舉行，民眾可上網索票。活動資訊及索票網址： https://www.gfc.org.tw/project/krokodiloes

哈佛 哈佛大學 宜蘭

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