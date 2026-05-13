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國漫館「星期漫畫夢」特展 重現90年代台漫記憶

中央社／ 台中13日電

國家漫畫博物館籌備處即日起至10月11日舉辦「星期漫畫夢」特展，以1989年創刊的「星期漫畫」週刊為核心，回顧多部連載作品，展出原稿及場景，重現90年代台漫的輝煌記憶。

特展邀請資深漫畫編輯暨第16屆金漫獎特別貢獻獎得主黃健和擔任策展人，以1989年創刊的「星期漫畫」週刊為核心，透過原稿展示、90年代場景重現、世界漫畫年表大事紀及國際交流紀錄，帶領觀眾重回當時台灣漫畫從本土走向世界。

展覽今天舉辦開幕活動，文化部人文及出版司司長鄧美容、國家漫畫博物館籌備處代理主任蔡英明、黃健和、民眾黨立委蔡春綢、資深出版人郝明義等人皆出席。

蔡英明指出，「星期漫畫」不僅是許多讀者的青春記憶，更是台灣漫畫主體意識覺醒的重要地標。此次展覽重現90年代台漫的輝煌記憶，呈現由郝明義帶領的跨界團隊，攜手鄭問、曾正忠、麥仁杰、任正華、傑利小子、林政德等創作者，展現跨界合作的巔峰能量。

黃健和表示，1989年是全球局勢動盪、台灣社會能量滿載的一年。在這樣的背景下，「星期漫畫」由時任時報出版總經理郝明義、電影導演楊德昌、漫畫主編高重黎，以及一眾漫畫家共同創刊。

黃健和提到，這不只是一本雜誌，是一群熱愛漫畫的人，對台灣漫畫能否建立商業週刊模式連載制度、能否與國際接軌所發起的一場大膽實驗。透過這場展覽，希望讓大家看到那個年代創作者對「漫畫是什麼？」的熱血叩問，並從這些珍貴的文化資產中汲取養分，為當代台灣漫畫的多元發展找尋新的可能。

主辦單位說明，「星期漫畫夢」特展即日起至10月11日在國漫館東側園區01至03展間展出，回顧多部當代連載作品，展出實體原稿並重現當時的漫畫租書店、教室與編輯部，透過大事紀梳理台漫接軌國際的足跡。

金漫獎 漫畫

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