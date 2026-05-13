基隆-石垣島航線5月28日開航 船票5月15日開賣

基隆-石垣島航線終於將在5月28日開航，航商華岡集團今天指出，28日將舉辦首航典禮，當天晚間首航，船票試營運期間為淡季票價，最低單程未稅2000元，將訂在5月15日開賣。

基隆-石垣島海運航線，根據航商規劃，投入營運的客貨輪YAIMA MARU八重山丸，總噸位2萬1688噸。

原本基隆-石垣島海運航線原訂去年開航，由於船上工程進度延宕等因素，一直未對外公布開航日期，航商華岡集團今天正式對外宣布，將於5月28日開航。

華岡集團說，5月28日將在基隆港舉行首航典禮，首發航班預計於當晚11時到29日凌晨0時間啟航，開啟台日間中短程海運的全新篇章，船票正式開賣日為5月15日，6月底前將推出試營運票價，也就是以淡季票價對外販售，旅客可向合作的旅行社購票。

華岡集團日前公布正式票價，總共有7種房型價位，共122間房、493個床位，最便宜單程未稅價新台幣2800元，淡季將降至2000元；最貴的皇家套房房型，每人單程未稅價為1萬500元，淡季為8500元。

華岡集團表示，基隆-石垣島航線採「夜發晨抵」模式，第一階段試營運期間（5月28日至6月底），每週固定1班（週四出發，週一返台），去程為每週四深夜11時基隆港出發，隔天早上8時抵達石垣港；回程每週日晚間9時從石垣港出發，隔日上午8時抵達基隆港。

華岡集團說，第二階段的正式營運期（7月份起）每週提供雙航班服務，航班A為每週二深夜出發，週三上午抵達石垣島；航班B為每週四深夜出發，週五上午抵達石垣島。